I telespettatori del Grande Fratello sono in trepidante attesa di conoscere questa sera quale sarà il concorrente che andrà a fare compagnia di Beatrice Luzzi nella finale del reality di Canale 5. La partita è apertissima, visti i candidati in lizza, tutti fortissimi. Alfonso si accinge a chiudere il televoto. E come insegna la storia del GF tutto potrebbe cambiare anche all’ultimo.

Chi se la gioca? Sono quattro i concorrenti in lizza per il posto di secondo finalista. Ricordiamo i loro nomi: Anita, Rosy, Paolo e Letizia. Parliamo, quindi, di quattro veterani di questa lunghissima edizione, che proprio nei giorni scorsi ha superato il traguardo dei sei mesi di messi in onda.

Finalissima del Grande Fratello, ecco il nome arriva da pubblico

Ognuno dei quattro nominati ha lasciato una propria impronta nell’edizione del Grande Fratello 2023/2024. Paolo e Letizia sono la coppia ufficiale all’interno della casa. In questi mesi hanno superato diverse prove e sembrano esserne usciti alla grande. I loro fan – i “paoleti” – sono determinatissimi a spingerli fino alla fine.

Poi c’è Rosy, la chef della casa. In questi mesi Rosy si è presa cura di tutti i concorrenti. Un compito per niente facile, perché a tavola ognuno di loro ha esigenze e abitudini diverse. A lei il merito di essere riuscita ad accontentare tutti ai fornelli e a tavola. Durante la convivenza forzata nel loft di Cinecittà si è legata a Marco Maddaloni, una amicizia che i due hanno detto di voler portare avanti anche fuori. Ma Rosy è anche molto amica di Anita.

Anita, appunto. Cosa dire di più della ragazza di Formella plurilaureata? Sicuramente uno dei caratteri più forti di questa edizione. I suoi scontri con Beatrice passeranno alla storia del reality. Adesso c’è pure un colpo di coda per lei: la relazione con Alessio Falsone, il neo gieffino per cui la bella ragazza bionda sembra aver perso letteralmente la testa.

Ognuno di questi gieffini può contare su un numero molto ampio di supporter. Sulle piattaforma social c’è chi in queste ore inviata a votare per l’uno o per l’altro. In campo anche alcune strategie. I fan degli altri concorrenti vogliono fare in modo che tra i quattro in lizza arrivi in finale colui che è il meno pericoloso per il loro beniamino.

Cosa dicono i sondaggi? Al momento al primo posto come secondo finalista c’è Rosy Chin con il 62% delle preferenze. Dietro la regina del sushi nell’ordine troviamo Letizia la fotografa (14%), la plurilaureata Anita e Paolo il macellaio, entrambi a pari merito con il 12 per cento delle preferenze.