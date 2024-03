Forse è il momento più difficile di questo Grande Fratello per Perla, dopo il caos dell’ultima puntata, con la confessione obbligata su Alessio e di fatto lo stop con Mirko. Ma i nervi sono tesi per tutti dopo mesi e mesi nella casa e la lite avvenuta poco fa ne è la dimostrazione. Addirittura portata via di peso da Garibaldi per la piega che stava prendendo la situazione. E dire che tutto è iniziato da una semplice conversazione tra lei e Federico Massaro.

Tra loro non c’è mai stata troppa sintonia ma quando il modello ha criticato la storia con Mirko e il rapporto d’amicizia con Alessio, Perla non ci ha visto più. “Determinate cose io non le avrei fatte – il pensiero di Federico – Se Mirko aveva delle fragilità tu non le hai accarezzate e lui è cambiato”. Molto ferita da queste parole, l’ex Temptation Island si è scagliata contro di lui.

Perla furiosa al GF: allontanata

Gli ha fatto notare come sarebbe lui a non avere tatto, dato che ha tirato in ballo una cosa del genere dopo la puntata difficile che ha dovuto affrontare e la situazione attuale: “Non vedi che io non sto bene? Forse tu te la sei presa perché ti ho nominato. Però non parlare di valori con me, non ti devi permettere. Per fortuna abbiamo valori diversi, credimi”.

E ancora, urlandogli contro: “Sono una grande donna con dei grandi valori. Tu mi attacchi alle spalle mentre sai che non sto bene. Vieni sul divano con loro e ti metti a parlare di me. Ma che ti frega? Parla di te! Questa è una cosa che riguarda Mirko e me, cosa c’entri tu?”. Si sono messi in mezzo anche Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, che più volte hanno chiesto a Federico di lasciar perdere.

È partito tutto perché Fede ha detto a P che se davvero ama Mirko non avrebbe creato la situa per Ale. Lei nera gli dice che è falso e lui risponde:

"Io sono falso come quando ti fai l'occhiolino!"

Ma il modello ha continuato a dire la sua, mentre Perla si stava scaldando al punto da essere allontanata da Garibaldi per evitare che la situazione degenerasse. Questa lite ha in un certo senso coinvolto tutti i concorrenti, perché anche Alessio Falsone ha alzato la voce nei confronti di Federico, convinto del suo essere fuori luogo. Poi, poco dopo, il modello si è sfogato con Rosy, mentre Perla è crollata in lacrime. Il pubblico, nemmeno a dirlo, è rimasto allibito davanti a queste scene, non si contano i repost di questi video.