Non è stata facile la 40esima puntata del Grande Fratello per Mirko e Perla. Anche se separati da mesi, con lei in casa e lui fuori, sono stati ancora protagonisti della diretta andata in onda lunedì scorso. Perché sembrava che fossero tornati insieme dopo il “ti amo” e gli ultimi faccia a faccia, ma da quando lei ha stretto amicizia con Alessio Falsone, uno degli ultimi concorrenti entrati in gioco, sono arrivati i problemi.

Per quanto sia Perla che Alessio abbiano sempre negato un coinvolgimento importante, Mirko non ha nascosto la sua gelosia. Che è evidentemente esplosa dopo la clip in cui la ex parlava in codice di lui e Alessio con Sergio e Greta, l’ormai famoso discorso della scarpa vecchia e della scarpa nuova. E dopo che Perla, messa alle strette, ha confessato, ha avuto un ulteriore confronto con lui nello studio di Alfonso Signorini.

Mirko rompe il silenzio su Perla dopo la puntata del GF

Nonostante le giustificazioni di “una semplice curiosità femminile” su Alessio, le parole di Perla non hanno convinto Mirko che, visibilmente deluso e scosso per quel comportamento è stato piuttosto duro con lei, rifiutandosi di continuare ad aspettarla ed essere il suo “porto sicuro”. Finito questo blocco, sono state diverse le voci su Mirko come quella di un’uscita momentanea dallo studio perché turbato, ma di fatto è sparito dai radar.

Né una Storia né un post su Instagram dopo la puntata fino a quando, quasi 24 ore dopo, ha deciso di rompere il silenzio e chiarire la situazione con Perla. “Eccomi, allora faccio questa storia perché ci tengo, non voglio che sia fatto nessun tipo di commento negativo nei confronti di Perla soprattutto”, dice in un video tra le Storie.

“Lei sta facendo il suo percorso e anche se i risvolti non sono quelli che io mi aspettavo dopo il nostro incontro io rimango in silenzio su questa situazione, le ultime due settimane sono state emotivamente molto pesanti e continueranno ad esserlo. A prescindere dal Grande Fratello e dalle situazioni la mia vita va avanti e cercherò anche di essere più presente per voi, però tenevo a precisare e ci tengo molto di evitare di fare questi commenti contro Perla”, ha concluso.