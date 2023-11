Perla e Mirko, Mirko e Perla: sono loro i concorrenti più attenzionati del Grande Fratello. Sono settimane ormai che gli altri inquilini sono nell’ombra in confronto alla coppia scoppiata a Temptation Island che ora si è ritrovata a convivere nella Casa più spiata d’Italia. Già nel docu-reality estivo di Filippo Bisciglia il pubblico si era appassionato ai due, che dopo il falò finale erano usciti dal villaggio sardo separati ma accompagnati dai rispettivi single del programma: Greta e Igor.

>> “Devi dirmelo ora”. Grande Fratello, Perla e Mirko: momento decisivo: com’è finita

E ora sta per entrare nella Casa propria Greta, la tentatrice che aveva fatto innamorare Mirko. Sono stati insieme fino a pochi giorni fa: lunedì sera, in diretta, lei lo ha lasciato. E al contempo accettato la proposta di Alfonso Signorini di diventare una nuova concorrente. Entrerà sabato 2 dicembre e il pubblico non vede l’ora di capire come si evolverà questo triangolo amoroso. Ma ora pensiamo al presente, dunque a Mirko e Perla.

Leggi anche: “Cosa mi ha fatto Greta”. Grande Fratello, Mirko Brunetti: rivelazione fiume sull’ex fidanzata





Mirko e Perla, la notizia fuori dal Grande Fratello

Si sono molto avvicinati nelle ultime ore. All’una e mezzo di notte si sono messi a letto insieme e dopo i primi minuti di imbarazzo hanno iniziato a ridere e a scherzare, ma quando si sono coperti con le lenzuola per parlare la regia ha staccato. Come ogni notte, infatti, la diretta si interrompe alle 2 per tornare alle 9. Sabato probabilmente sapremo cosa è successo nel dettaglio.

Ma quello che Mirko e Perla ancora non sanno, e forse nemmeno si immaginano, è che sui social è scoppiata una vera e propria mania. I fan degli ex Temptation sono praticamente impazziti, soprattutto su TikTok. Sulla nota piattaforma ogni giorno spuntano decine e decine di video in cui si parla solo di loro, che quindi ormai sono diventati super virali.

Insomma, si può davvero parlare di un caso mediatico. Numerosissimi gli utenti – i cosiddetti Perletti – che stanno continuando a sperare che tra gli ex fidanzati scoppi il ritorno di fiamma, tanto che è pieno anche di video contro Greta. Che come detto presto raggiungerà Perla e Mirko in Casa. Cosa succederà a quel punto?