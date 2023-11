“Sono la tua donna?”. Perla, la domanda scomoda a Mirko. Sono sempre più complici e vicini la Vatiero e Brunetti, al Grande Fratello 2023. I due, durante una chiacchierata sui loro sentimenti, hanno detto alcune cose che hanno fatto sognare (e non solo) tanti telespettatori. La sua ex fidanzata le ha quindi rivelato che pensava lei fosse la donna della sua vita. Ha detto quindi Mirko: “Ho dato tutto quello che avevo dentro”.

Brunetti allora continua: “Io quello che ho vissuto e fatto per te non l’ho fatto mai per nessuna. Io pensavo fossi la mia donna, non una donna. Non avrei mai fatto quelle scelte altrimenti. Poi io ho fatto i miei sbagli e li riconosco. Quando io vengo da te a parlare e confidarmi è perché mi fido di te, come tu ti fidi di me. Forse tu ti fidi meno perché ancora devi metabolizzare certe cose”. Perla allora ci è andata già pesante: “‘Pensavi’? Al passato?”.





E ancora: “Lascia stare che poi nella vita succedono cose e c’è la sofferenza e uno ha paura e pensa di non farcela a superare. Ok, ma pensavi? Io non penso che tu pensavi. Io penso che tu pensi al presente. Forse lo pensi anche più di prima, ma ci sono cose che sono successe. Credo sia giusto affrontare tutti i discorsi e valutare”.

Poi dice: “Forse io la penso diversamente. Pensavo che non mi toccasse più nulla e mi dicevo ‘cosa può ancora ferirmi dopo tutto il male che mi ha fatto?’. E invece delle cose mi feriscono sempre”. Mirko allora dice alla ragazza: “In quei momenti… io… questo… poi è uno dei motivi per cui ho preso determinate scelte. Perché ho dato tutto quello che avevo dentro per te”.

Senza indugi Mirko: “Mi sono spremuto fino all’asso per dimostrati e starti vicino e spero che ad oggi tu te ne sia resa conto. Magari prima non te ne rendevi conto o forse non lo dimostravi perché non stavi bene in certe situazioni. Io poi sono cambiato in peggio, ma so quello che sentivo in quelle circostanze“. Non ci resta che attendere l’evoluzione della loro storia per capire se le cose evolveranno come spera Perla o se invece resteranno in stallo. I fan sanno bene cosa vogliono: una love story vecchia scuola.

