Temptation Island ha segnato la fine della relazione di Mirko e Perla. Stando a quanto visto nella quinta puntata, infatti, lui ha richiesto il falò di confronto dopo le immagini di lei con il single Igor a letto e alla fine, dopo una lunga serie di discussioni, sono usciti separati. O meglio, entrambi si sono gettati tra le braccia dei loro tentatori. Quindi Mirko ha deciso di uscire dal programma con Greta e Perla con Igor. “Vorrei approfondire la conoscenza fuori da qui”, ha detto il tentatore. “Anche io”, ha replicato lei. Ma cosa è successo dopo la fine delle riprese? Si sono davvero lasciati i due protagonisti del reality dopo 5 anni insieme?

Anche se Temptation Island ancora non è finito (la sesta e ultima puntata andrà in onda lunedì 31 luglio, ma abbiamo raccontato le anticipazioni nell’articolo che trovate qua sotto), gli esperti del gossip hanno già trovato uno scoop. Finita la puntata, Alessandro Rosica ha voluto aggiornare gli spettatori su quello che è accaduto tra Mirko e Perla dopo le registrazioni in Sardegna. Con tanto di foto.

Temptation Island, scoop e foto di Perla dopo la fine del programma

Con una foto scattata da lontano alla protagonista del docu reality estivo di Canale 5, l’”investigatore social”, come si fa chiamare su Instagram, ha fatto sapere che attualmente Perla sarebbe felicemente fidanzata con Igor, il tentatore con il quale ha approfondito una conoscenza anche nel villaggio. Mentre al momento nessuna notizia è ancora trapelata su Mirko e la single Greta.

Chi credeva che tra i due fidanzati di Temptation Island il rapporto si sarebbe ricucito dovrà ricredersi dopo questa segnalazione. Perché continuerebbe anche lontano dalle telecamere la frequentazione tra Perla e Igor. Alessandro Rosica dice che farebbero coppia da qualche settimana. Nello scatto, un po’ sfocato e inviato da una fonte giorni fa si vedono proprio i due.

“Nella foto in hotel di tre settimane fa, Perla non era con Mirko ma con il tentatore Igor. Ad oggi sono fidanzati e felici”, scrive l’esperto di gossip che dunque si è corretto perché fino a poche ore prima sosteneva che la giovane di Salerno sarebbe tornata con lo storico compagno dopo la fine delle registrazioni.”Questa è la verità. Chi lavora in quell’hotel mi aveva detto che c’era Mirko, invece era Igor”, ha concluso.