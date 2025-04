È bastato un momento di leggerezza – o forse di scarsa sensibilità – per scatenare una vera tempesta social. Elena Barolo, ex velina e concorrente del nuovo reality show The Couple, condotto da Ilary Blasi, è finita al centro di una polemica online dopo un’uscita infelice durante una conversazione con Jasmine Carrisi e il suo compagno di squadra, Pierangelo, make-up artist molto noto e dichiaratamente omosessuale.

Nel nuovo reality show di Canale 5 che ha visto il ritorno in televisione di Ilary Blasi, che mette alla prova l’intesa tra coppie, Elena partecipa insieme alla sua amica ed ex collega velina Thaiss. Le due sono una delle coppie più chiacchierate del programma, ma stavolta l’attenzione si è concentrata su tutt’altro. Nel video diventato virale su X, Elena Barolo si trova in un momento di chiacchiera con Jasmine, figlia di Loredana Lecciso e Al Bano, e Pierangelo.

The Couple, momento trash tra Elena e Pierangelo

I tre concorrenti di The Couple parlano della competizione e delle dinamiche di gioco, e a un certo punto Elena Barolo afferma: “Per quanto riguarda la gara, le coppie come Manila e Stefano in cui c’è un uomo sono facilitate…” Poi, voltandosi verso Pierangelo con un’espressione sospettosa, aggiunge: “Non voi in questo caso…”.

A quel punto è proprio Pierangelo a cogliere qualcosa e a dire: “Io no perché sono gay?”. Colta in fallo, Elena tenta di correggere il tiro, ma il risultato è catastrofico: “Non perché sei gay, perché sei gracilino. Ci sono anche dei gay grossi. Sei magrino, con la massa muscolare non ci sarebbero problemi”, dice l’ex velina. A quel punto Pierangelo ha spiegato che molti gay non sono fatti per la manualità e il video si interrompe.

questa conversazione surreale porcd che imbarazzo 🥶 pic.twitter.com/n5JfcL7Bvs — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) April 16, 2025

Il discorso, giudicato da molti come pieno di stereotipi e decisamente inappropriato, ha fatto il giro dei social nel giro di poche ore, scatenando una pioggia di commenti e la Barolo si è trovata travolta da una vera e propria bufera social. “Questa conversazione surreale, che imbarazzo”, scrive qualcuno. Ma molti utenti hanno preso le difese di Elena e, anzi, hanno criticato le parole del compagno di Jasmine: “La conversazione continuava con Elena che gli diceva che non è vero e che conosce tanti gæy con manualità e/o forza fisica ma lui ancora scettico”. “Lui si è stereotipato da solo“, commenta qualcuno.