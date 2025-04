Un amore starebbe nascendo a The Couple. Antonino Spinalbese avrebbe letteralmente stregato una concorrente che è però fidanzata. Fino a questo momento The Couple non ha ricevuto critiche positive tanto che si era parlato anche di chiusura anticipata del programma. Lunedì il nuovo reality di coppia è andato in scena con la seconda puntata di questa prima stagione, raggiugendo a malapena il 13% di share. Dopo un discreto debutto (18,6% di share e 2 milioni e 234mila spettatori).

Sul profilo ufficiale Instagram del programma piovono critiche. E su X la musica di certo non cambia: “CHE FLOP ENORME. Quando capiranno che la gente si è stancata di guardare sempre le stesse cose?!?!?!”, “Alla gente non interessa vedere dei “vip” vincere 1mln di euro, avremmo voluto vedere la cassiera, l’avvocato, il macellaio battersi per vincere il montepremi”.





The Couple, Giorgia Villa presa da Antonino?

Tornando al possibile nuovo amore, la confessione è stata raccolta da Lucia Testa che ha cercato di indagare sui sentimenti di Giorgia Villa e questʼultima, un poʼ imbarazzata, ha confessato di avere una crush per uno dei concorrenti del reality, senza sbottonarsi ulteriormente: “Basta che non dite la mia crush pubblicamente perché altrimenti siamo finiti. Sì mi rovini proprio se lo dici”.

“Se la mia crush è qui dentro a questo programma? Probabile. Chi è? Non te lo dico proprio. Perché poi se parlo ho paura che escano delle clip, quella che è la cosa che mi preoccupa”. Intanto tiene banco anche il caso Manila Nazzaro, l’ex Miss Italia ha tuonato dopo le critiche socia successive alle sue parole su Lorenzo Amoruso.

Alcuni spezzoni di stanotte.

Cmq per me la crush di Giorgia è Antonino.#TheCouple pic.twitter.com/siXDKjYOiZ — 🦋Andrea🦋 (@Andrea_93J) April 15, 2025

“La sottoscritta è stata sottoposta a un anno di sh*tstorm”, ha ricordato, aggiungendo: “Sono stata veramente una signora fino all’ultimo e continuo ad esserlo”. Ha chiuso la questione lasciando intendere di avere molto di più da dire, ma di preferire ancora una volta il silenzio: “Tutto quello che ho fatto è stato per difendere me, i miei figli, i miei genitori e i miei amici”.