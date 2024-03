Beatrice Luzzi assente alla festa del Grande Fratello 2023: perché? In tanti hanno notato una strana assenza al super party celebrato per la fine del reality show condotto da Alfonso Signorini. Lo sappiamo bene, a vincere non è stata la favorita, ma colpo di scena: Perla Vatiero. Dopo un ultimo entusiasmante telefoto, il pubblico ha deciso che a meritarsi il montepremi finale del gioco era proprio lei.

Quest’ultima, per il gran finale, ha vinto per un soffio: il risultato è stato di 55,2% per Perla e di 44,8% per Beatrice. In ogni caso, conteggi a parte, non deve essere stato semplice per la Luzzi arrivare al secondo posto quando, sia dentro che fuori dallo studio tutti, ma proprio tutti, erano convinti che a portarsi a casa la vittoria sarebbe stata proprio l’attrice di Vivere.





E invece niente, come i migliori Sanremo, il pubblico ha deciso il contrario e Beatrice è arrivata solo seconda. Ma quello che sta emergendo in queste ore è che la Luzzi non si è presentata al party dopo l’evento. Proprio come la premiazione degli Oscar, tutti si sono dati appuntamento a notte fonda, in un locale per brindare insieme a questo anno televisivo pazzesco per Signorini & Co. In molti sin da subito hanno notato che in nessun video compariva la Luzzi, ma perché?

Semplice: perché Beatrice non era lì. La donna infatti avrebbe deciso di tornare a casa, probabilmente stufa di stare in mezzo a loro e con la voglia di vivere un po’ i figli che tanto le sono mancati. Ma cosa ha fatto Beatrice? Sappiamo ad esempio che neanche il tempo di uscire che dopo qualche ora è stata ‘costretta’ a registrare la puntata di Verissimo con Silvia Toffanin.

MADONNA MIA BEATRICE LUZZI CASA MIA TI AMO PER SEMPRE❤️ pic.twitter.com/V7q8PX0vve — sara💚🍵 (@sarabrazioliii) March 26, 2024

La bella e talentosa attrice poi, con un video sui social, ha voluto ringraziare i fan e ha fatto sapere il motivo per il quale non è andato al party del Grande Fratello. Dopo la finalissima infatti, Beatrice Luzzi si è messa in auto e in viaggio verso Milano per registrare appunto la trasmissione di Silvia Toffanin. Secondo alcuni poi, la ‘troppa stanchezza e dei ritardi con i mezzi di trasporto’, avrebbero costretto la donna a ritardare tutto e quindi preferire di andare a casa coi figli per stare con loro.

