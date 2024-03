Lunedì 25 marzo Beatrice ha dovuto accontentarsi del secondo posto al Grande Fratello, conquistato invece da Perla, e ora proprio l’attrice ha deciso di rilasciare un’intervista. Qui ha spiegato perché non ha vinto, fornendo tutti i i dettagli del caso. Ancora una volta si è confermata molto sincera e lucida nella sua analisi e questo è molto apprezzato dal suo pubblico.

Ovviamente c’è chi non la penserà allo stesso modo, dato che nel corso dei quasi 7 mesi trascorsi in casa, si è anche creata tante antipatie tra i telespettatori. Beatrice si è soffermata a mente fredda sul Grande Fratello e ha ormai capito perché non ha vinto, lasciando lo scettro all’ex concorrente di Temptation Island, che ha sbaragliato tutta la concorrenza.

Beatrice parla del Grande Fratello e spiega ora perché non ha vinto

A contattarla è stato il settimanale Chi, dove lavora anche il conduttore del GF Alfonso Signorini. Beatrice è stata interpellata sull’esperienza al Grande Fratello e si è resa conto di una cosa importante. Perché non ha vinto è la domanda ricorrente di tanti suoi fan, quindi lei ha voluto fare chiarezza fornendo la sua opinione. E inevitabilmente è stata menzionata Perla.

A Chi Beatrice ha quindi rivelato che Perla non ha praticamente giocato mai da sola, essendo agevolata dalla sua storia con Mirko: “Se credo nell’amore tra Perla e Mirko? Non ci credo fino in fondo, penso che si siano riavvicinati perché si sono resi conto che sarebbe stato apprezzato. All’inizio non ero team Perla perché credevo a quello che diceva Mirko, cioè di essere innamorato di Greta, e anche negli occhi di Perla ho visto altro. È chiaro che hanno giocato in due e hanno vinto“.

Infine, Bea ha esclamato: “Poi avevo contro i team degli altri, ma va bene così. Mi dispiace per i miei figli, temo che siano delusi. Come mai ho partecipato al Grande Fratello? Volevo rimettermi in gioco dopo 15 anni di devozione assoluta come madre, per riprendere in mano sia la mia professione sia la mia natura artistica. E poi, per dare un futuro più roseo ai miei figli”.