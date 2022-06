Perché Pupo è sparito dalla tv? Dopo un periodo in cui il cantante era presente in molte trasmissioni è arrivato l’oblio. Una delle use ultime apparizioni pubbliche, post ruolo di opinionista al GF Vip, era stata negli studi di Domenica In dove aveva raccontato alcuni episodi della sua vita. “Ho fatto tanti errori nella mia vita, li ho tutti pagati, ma sono una persona affidabile, onesta. Non so cosa potrà succedermi, ma se il finale è questo, io farei tutto quello che ho fatto. Il denaro è importante quando serve a difendere la tua dignità, mentre è maledetto quando si usa per umiliare gli altri”.



Poi il ricordo di quel giorno di maggio 2020 quando mamma Irene è stata ricoverata per demenza senile. “Quello è stato l’ultimo momento vissuto in casa con la mia mamma, perché dopo pochi giorno l’ho dovuta ricoverare in un istituto e non è più tornata a casa. È caduta in un’aspettata demenza senile, una forma di Alzheimer che l’ha fatta cadere in un’altra dimensione. Non so cosa ci sia nella sua testa, ma quando mi vede è come vedesse un raggio di sole, si legge nella sua faccia la gioia”.





Perché Pupo è sparito dalla tv? La verità al Corriere della Sera



Un dolore durissimo da digerire. Intanto della colonne del Corriere della Sera Pupo ha spiegato il motivo del suo addio alla tv e aggiunto come un suo eventuale ritorno in televisione potrebbe avvenire solo nel caso in cui gli venisse assegnato un bel programma da conduttore. Un potenziale ingaggio da opinionista, dunque, non è qualcosa che gli interessi. “Ho deciso di sospendere le mie apparizioni televisive. In questa tv mi ritrovo poco. Molti ci vanno per apparire dicendo banalità”. (Leggi anche “Ecco cosa è successo”. Eurovision, Laura Pausini sparisce durante la classifica finale)



E ancora: “È diventata troppo cannibale, troppo fine a se stessa, autoreferenziale. Se vado in tv devo avere qualcosa di interessante da raccontare. Quello che paga la tv non cambia la mia vita. Non mi interessa aumentare la mia popolarità. Questi teatrini con artisti leggendari come Bobby Solo o Fausto Leali, sono utili solo al programma e poco e niente a chi vi partecipa”.



“Quindi niente tv a meno che non si tratti di una conduzione di un programma televisivo che sia stimolante e gradevole. Ma per ora non se parla”.Nella stessa intervista Pupo ha raccontato anche un retroscena sul Festival di Sanremo. “Il secondo posto a Sanremo con Emanuele Filiberto. In realtà avevamo vinto, ma alla votazione finale dei primi tre successe qualcosa di strano. Non posso fare i nomi delle persone con cui parlai in quei momenti”.

