Laura Pausini sparita durante la diretta. Momento di panico ieri sera durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2022 a Torino. In tanti hanno fatto caso all’improvvisa assenza, ingiustificata, della cantante e conduttrice della kermesse. Laura Pausini è sparita per una ventina di minuti proprio durante la fase più cruciale della serata: la classifica (scopri chi ha vinto). È lei stessa a confessarlo al Corriere della Sera dopo il termine della manifestazione. Per la cantante di Solarolo si è trattato di un calo di pressione, da cui si è subito riavuta, scusandosi perché “ero troppo emozionata”.

E come darle torto, visto che proprio a lei è toccata la parte più emozionante: l’apertura. Laura Pausini per l’occasione ha fatto 5 cambi d’abito e cantante in 5 lingue diverse. Un record assoluto, una meraviglia assoluta. Lei stessa ha raccontato: “Temevo questo opening e ci ho lavorato molto. Sono partita dalla passione, cui mi sono riavvicinata durante la lavorazione del mio film, per il mondo dell’arte e dei colori, per raccontare 5 momenti musicali, ma anche 5 dischi e 5 anni della mia carriera — risponde a distanza in una pausa della diretta —“.

Laura Pausini sparita durante l’Eurovison: ecco cosa è successo

E ancora: “Ogni canzone era un color block da un minuto e tutta la scena doveva essere cambiata: un minimo errore avrebbe fatto perdere il senso a tutto”. E ancora Laura Pausini: “È una delle cose più belle che ho fatto nella mia vita. E una delle più difficili. Richiede preparazione sia fisica che psicologica: ho lavorato molto su me stessa”.

E parlando dei 12 punti Laura Pausini ha detto: “Da italiana, sarebbe scontato attribuirli a Mahmood e Blanco, per quanto ogni volta che sento il pezzo mi vengano letteralmente i brividi. Ci sono rimasta male per l’eliminazione di Lauro, l’ho scoperto in diretta, non mi sembrava possibile. Ho amato il Portogallo. Penso che molti saranno nelle radio europee”.

Che serata ragazzi!

Quanto amore mi avete dimostrato tutti da tutto il mondo!

Grazie 💜 pic.twitter.com/AO4rxn6HtT — Laura Pausini (@LauraPausini) May 15, 2022

Poi Laura Pausini sul ‘poca vacca’ ha detto: “È un intercalare che utilizzo nella quotidianità, tutte le volte che sbaglio qualcosa. Solo oggi lo avrò detto 6 volte. L’altro giorno durante le prove abbiamo sbagliato per l’ennesima volta una parola in inglese e mi è uscito. Si erano raccomandati tanto di non parlare in italiano ma poi se scappa scappa”.

