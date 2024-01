“Ecco perché tutti vogliono l’11”. Svelato il mistero di Affari Tuoi. Anche nell’ultima puntata, il concorrente Simone ha chiesto ad Amadeus di volere proprio quel pacco. Alla fine è sembrato evidente che c’è motivo dietro quel numero. Ma andiamo con ordine perché Simone è riuscito a tenere il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo pacco. La partita è stata un susseguirsi di colpi di scena, con Simone che ha eliminato diversi pacchi blu, ma ha anche perso la possibilità di vincere oltre 20.000 euro quando ha detto addio ai pacchi da 200.000 e 300.000 euro.

Alla fine, si è ritrovato con un solo pacco rosso da 75.000 euro, e ha accettato l’offerta del dottore di 20.000 euro, evitando così di tornare a casa a mani vuote. Ma non è finita qui, perché la partita ha riservato un’altra sorpresa quando Simone ha deciso di scambiare il suo pacco con zero euro per un pacco da 200 euro.





“Ecco perché tutti vogliono l’11”. Svelato il mistero di Affari Tuoi

Questa mossa ha suscitato molte discussioni tra i fan del programma, con alcuni che hanno proposto teorie sul perché Simone abbia fatto una tale scelta. “È impossibile che ho scambiato 0 con 200 dai…”, dice Simone ad Amadeus. C’è da dire però, che una di queste teorie riguarda il misterioso pacco numero 11. Un utente dei social ha fatto sapere: “Non parteciperò che non parteciperò mai ad AffariTuoi (per il principio per cui voglio partecipare ad un quiz di cui essere campione per più puntate)”.

E ancora l’utente: “Ma laddove fosse, giocherei a prescindere col pacco n. 11. Nel senso: se il pacco n. 11 fosse quello che prendo al buio dal nastro trasportatore all’inizio, me lo terrei fino alla fine; se non lo fosse, lo prenderei appena il Dottore mi offrisse di cambiare il pacco…”. Non è chiaro perché il pacco numero 11 sia considerato così speciale o se ci sia una ragione matematica o statistica dietro questa scelta.

Come sappiamo Affari Tuoi è basato sulla casualità e sulle decisioni prese dai concorrenti durante il gioco. Inoltre, non ci sono prove o studi che suggeriscono che il pacco numero 11 abbia una maggiore probabilità di contenere premi più alti o che ci sia un vantaggio nel scegliere o mantenere un particolare pacco durante il gioco. Pertanto, la teoria del pacco numero 11 sembra essere più una superstizione o una preferenza personale piuttosto che una strategia basata su prove concrete.

