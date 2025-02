La puntata del Grande Fratello del 24 febbraio ha lasciato strascichi non da poco. Ad essere coinvolta anche Helena, che stando agli ultimi rumor potrebbe pure decidere di andare via. Alcuni utenti hanno sottolineato il fatto che non dovrebbe più restare nella casa più spiata d’Italia, infatti c’è una motivazione ben precisa dietro questa presa di posizione netta di una parte del pubblico.

Chi apprezza Helena per il suo percorso al Grande Fratello si è arrabbiato non poco per le dinamiche e i risultati emersi in puntata. E adesso la possibilità che se ne vada non sarebbe utopistica. In realtà c’è chi starebbe spingendo verso questa soluzione per un motivo ragionevole.

Grande Fratello, perché per qualcuno Helena dovrebbe andarsene

Come sicuramente sapete, il Grande Fratello ha annunciato la seconda finalista. Il televoto flash ha premiato Jessica, che ha sconfitto proprio Helena. I fan della modella brasiliana sono rimasti molto delusi da questa situazione e vediamo insieme cosa è stato scritto sul social network X.

Una fan di Helena ha postato su X questo messaggio eclatante: “Dopo ieri, fossi Helena preparerei la valigia e varcherei la porta rossa. Poi chi vuole seguirmi mi segue, chi vuole restare ai teatrini resti. Perché non è lei che ha bisogno del Grande Fratello, ma è il Grande Fratello che ha bisogno di lei“.

Dopo ieri io fossi Helena preparerei le valigia e varcherei la porta rossa…poi chi vuole seguirmi mi segue chi vuole restare ai teatrini resti…perché non è lei che ha bisogno del Grande Fratello ma il Grande Fratello ha bisogno di lei😉#helevier

Un addio improvviso di Helena apparirebbe però difficile in questo momento, anche perché la fine del Grande Fratello non è poi così lontana. Mancherebbe circa un mese prima della finalissima.