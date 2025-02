Grande Fratello, la frase di Mariavittoria su Alfonso. Nella Casa tutte le attenzioni sono puntate su Helena e Javier, il ritorno di fiamma tra Shaila e Lorenzo e le discussioni sulle strategie. Si è parlato di messaggi aerei, concorrenti ‘furbi’ e tanto altro. Poi l’ex concorrente Carlotta Dell’Isola ha spiegato perché secondo lei Helena non vincerà questa edizione, anche se lo meriterebbe.

Ma nel frattempo è successo anche altro. È accaduto che Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli hanno iniziato una liaison. Entrambi sono reduci da periodi delicati, il primo sembra aver definitivamente superato la rottura con l’ex Federica Petagna. La seconda ha commentato: “Abbiamo costruito un legame proprio da anime“. Proprio nelle ultime ore Mariavittoria ha lanciato una frecciata proprio ad Alfonso.

Leggi anche: “Riceve messaggi da fuori”. Grande Fratello, la critica di Shaila: è sempre più guerra





Mariavittoria fa una battuta su Alfonso: “Ecco perché sei ancora qui dentro”

Nelle ultime ore c’è stato un faccia a faccia tra Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice. I due si sono ritrovati in cucina e il concorrente ha punzecchiato la coinquilina. Quest’ultima, però, a un certo punto ha risposto per le rime e le sue frasi non sono passate inosservate, raccogliendo anche la reazione degli altri.

“Tu stai zitto – ha detto Mariavittoria ad Alfonso – che in Casa sei un fantasma da quando ti sei fidanzato con Chiara. Dici sempre le stesse cose”. I due hanno continuato a discutere con Alfonso che non ha mollato la presa e MaVi che l’ha fulminato: “Ringrazia solo che sei napoletano se no da mo’ che eri uscito…“. E i presenti hanno reagito con un eloquente “Ohhhh…”.

In seguito Mariavittoria ha continuato a scherzare con Alfonso affermando che nella Casa si aggirano diversi fantasmi: “Io me ne intendo di fantasmi. Ce n’è più di uno che si aggira per casa”. I due alla fine si sono abbracciati mostrando che le loro frecciate erano solo un gioco. Tuttavia nel pubblico c’è chi ha notato che Mariavittoria sarebbe invidiosa del fatto che ora stanno uscendo video su Alfonso e Chiara, mentre su lei e Tommaso no: “Quanto rosica Mariavittoria da 1 a 10000? Diciamo che sono un po’ come voi che sperate ancora in una clip di coppia ma questa clip non arriva CHISSÀ PERCHÈ?”.

“Tra me e Helena…”. Grande Fratello, Lorenzo senza freni: tira in ballo anche Javier