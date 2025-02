Grande Fratello, Shaila attacca Javier. La storia tra il pallavolista argentino e Helena Prestes è il grande tema del momento nella Casa. Il dietrofront di Zeudi Di Palma ha lasciato ai due campo libero. E forse non è un caso se proprio in concomitanza la modella brasiliana e l’atleta di Cordoba hanno vissuto momenti di grande intimità e vicinanza. Tuttavia il loro rapporto è al centro di mille discussioni.

Ha iniziato Lorenzo Spolverato, affermando che il rapporto tra lui e Helena era molto più autentico rispetto a quello tra Helena e Javier. Il modello e Shaila hanno parlato a lungo con Zeudi e ritengono che i due la stiano illudendo. Ma non è finita. Nella Casa si sta, infatti, diffondendo l’ipotesi che Martinez stia facendo tutto per strategia. E anche Shaila ne è convinta: ecco il suo ragionamento.

Leggi anche: “Sei speciale, bellissima”. Grande Fratello, Javier rompe gli indugi nella notte: ha scelto lei





Perché Shaila non crede alla storia tra Javier e Helena

Secondo Shaila Gatta tutto è iniziato quando Javier Martinez ha ricevuto il messaggio aereo da parte della famiglia. Da quel momento si sarebbe avvicinato a Helena Prestes, ma solo per avere maggiore visibilità, non perché realmente interessato. Negli ultimi giorni l’atleta argentino ha ammesso per la prima volta che con la modella potrebbe nascere davvero qualcosa di serio.

Tuttavia in molti non gli credono. Anche perché spesso e volentieri lui stesso aveva confidato che Helena era solo un’amica e che non provava attrazione fisica nei suoi confronti. Zeudi ha provato a difenderli affermando: “Al cuor non si comanda“. Ma subito Shaila e Lorenzo l’hanno smentita: “Lui è falsissimo e al massimo all’hype non si comanda“.

Shaila su Javier “è più furbo di quello che vuole far vedere. Sono già due volte che riceve messaggi da fuori. Una volta la letterina, poi l’aereo. Perdere Helena vorrebbe dire perdere l’hype”



Madonna Shaila mi fai godere #Zelena — Veronica🧁🇮🇹 (@Veronic51399863) February 3, 2025

Poi Shaila ha aggiunto: “Lui è furbo, molto di più di quello che vuole far vedere. Sono già due volte che riceve messaggi da fuori, una volta la letterina e poi l’aereo. Perdere Helena adesso, vorrebbe dire perdere l’hype”. In particolare a Natale Javier ha ricevuto dal papà il testo di una canzone in portoghese, che solo Helena poteva comprendere. Poi è passato l’aereo col messaggio del fratello e della cognata: “o Brasile o niente”. Sui social qualcuno dà ragione a Shail, altri l’attaccano: “Ma parla proprio lei di hype?”, “Che pagliacci Shaila e Lorenzo”, “Lei è patetica“.

“Senza vergogna”. Shaila e Lorenzo, nuovo scandalo: beccati così dalle telecamere del Grande Fratello