Grande Fratello, c’è la svolta tra Helena e Javier. Dopo l’ultimo colpo di scena di Zeudi Di Palma sembra essersi sbloccata la situazione tra la modella brasiliana e il pallavolista argentino. L’ex miss Italia si è esposta e ha dichiarato che se la volontà dei due è quella di stare insieme lei sarebbe stata felice. Una mossa inattesa dopo che Helena e Zeudi hanno mostrato più volte un interesse reciproco.

Ma adesso sembra tutto cambiato. Le parole di Zeudi sono state chiare: “Io vi vedo, sareste una bella coppia. Tu Javier provi qualcosa per lei, a te piace molto. Vi voglio bene e vi voglio far stare in armonia. Io non c’entro niente con voi, mi tiro fuori dal triangolo. E tu Helena… se il tuo bene è stare con lui, per me va benissimo. Sono super felice”. E nella notte Helena Prestes e Javier Martinez si sono appartati a bordo piscina.

Leggi anche: “Mettiti tu con Javier”. Grande Fratello, Helena e Zeudi e l’argentino: “Se sei felice lo sono anch’io”





La scelta di Javier: parole dolcissime per Helena

In seguito Amanda Lecciso ha parlato con Javier Martinez: “Prima eri perso di lei, l’abbiamo visto tutti. Perché ti sei frenato con lei? Forse hai avuto paura. Lei mi ha detto che lo sente che tra voi c’è qualcosa. Prima eri completamente perso per lei, quando la guardavi era come se tu avessi visto una dea”.

Quindi Javier, confidandosi con Federico, Amanda e Ilaria, ha confessato: “Se ho avuto paura? Non lo so. Mi sono frenato, sì. Mi rendo conto che i miei atteggiamenti cozzano un po quando dico che tra me ed Helena c’è un’amicizia… mi rendo conto che io mi contraddico con i gesti. Io tengo tanto conto a quello che Helena mi dimostra, sono sempre stato da solo, certe cose non le so proprio gestire”.

Nella notte, poi, Helena e Javier si sono ritrovati soli in piscina ed è stata trasmessa la canzone Rocketman di Elton John e la modella, emozionata, ha detto: “Questa è una delle mie canzoni preferite. Sono così stanca, vorrei tanto essere felice. Cosa vorrei? Essere amata, amare, una famiglia“. A quel punto Javier, prendendola tra le braccia, le ha risposto: “Sei già felice e lo sarai di più. Non hai nulla che non va, sei speciale, sei la mia pagliaccia, sei divertente, sei profonda, sei bellissima, sei tutto! E un giorno sarai una madre fantastica, io ti vedo già e ne sono certo”. Solo il bacio non è arrivato: mancherà molto?

“Ci nasconde un segreto su Javier”. Helena, cose choc al Grande Fratello: soldi e famiglie di mezzo