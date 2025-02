“Perché non lo squalificano mai”. Grande Fratello, Lorenzo sempre più nella bufera dopo le sfuriate in casa

Anche nella serata del 27 febbraio non sono state imposte punizioni contro Lorenzo al Grande Fratello, nonostante molti telespettatori le chiedessero a gran voce. L’ultimo episodio in ordine di tempo è stata l’ira incontrollata del modello, che dopo aver litigato con la fidanzata Shaila ha iniziato a strappare le lettere e i regali ricevuti oltre ad urlare in maniera notevole.

Il Grande Fratello aveva optato per una censura, affinché i telespettatori non vedessero ciò che stesse succedendo in casa. Ora su Lorenzo e sui mancati provvedimenti ai suoi danni è intervenuto il sito Fanpage, che ha ipotizzato la ragione per la quale Spolverato sarebbe praticamente intoccabile.

Grande Fratello, perché Lorenzo non subisce provvedimenti: la teoria

Proprio Fanpage ha citato alcuni dei casi più eclatanti riguardanti Lorenzo, infatti nell’arco di questi mesi la sua rabbia è stata accompagnata da pugni sferrati contro le pareti, calci tirati ai divani, oltre all’utilizzo di un linguaggio non consono con offese e parolacce. Ma non ci sono state squalifiche e nemmeno punizioni particolari. E andiamo a vedere per quale motivo la produzione agirebbe così.

Signorini ha semplicemente detto questo durante la puntata del 27 febbraio: “Io ti avrei squalificato, ma il Grande Fratello è più buono di me”. E il sito Fanpage ha allora ricordato alcune parole di Iago, infatti l’ex concorrente disse circa un mese fa: “Io sento che ci sono due misure, per Lollo che ha una misura alta per ciò che può fare e una misura più bassa per ognuno di noi”. Quindi, si ipotizzerebbe una protezione degli autori stando a Fanpage.

Ovviamente si attendono anche eventuali prese di posizione dello stesso Grande Fratello per fornire maggiori chiarimenti sulle loro decisioni. Ma tra i telespettatori in tanti hanno seri dubbi sul trattamento riservato a Lorenzo, che sarebbe diverso rispetto ai coinquilini.