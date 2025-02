La puntata del 27 febbraio del Grande Fratello è stata molto intensa e si è concentrata anche sull’allontanamento tra Shaila e Lorenzo, in seguito alla rabbia di lui che ha strappato lettere e lanciato oggetti. Non sono stati presi provvedimenti a suo carico, ma poche ore fa è intervenuta sull’argomento Helena, che ha voluto dire la sua sulla coppia.

Helena ha rotto il silenzio su quanto accaduto al Grande Fratello e a sorpresa sono arrivate parole ben precise su Shaila e Lorenzo. In particolare, in pochi si aspettavano determinate rivelazioni sul conto dell’ex velina di Striscia la Notizia. Andiamo a scoprire insieme cosa ha esclamato la sudamericana.

Grande Fratello, Helena a sorpresa su Shaila: cosa ha detto a proposito di Lorenzo

Durante la conversazione al Grande Fratello, avuta col fidanzato Javier e col coinquilino Mattia, Helena si è lasciata sfuggire una frase importante su Shaila. Una vera e propria apertura nei confronti della ragazza, infatti la brasiliana ha apprezzato la decisione della Gatta di distanziarsi da Lorenzo.

Helena ha affermato su Shaila: “Lei è stata brava ad aver amor proprio. Era ora che scegliesse se stessa perché lui non la tratta bene. Quando si è messa con Lorenzo, lei mi disse che aveva paura che lui ci stesse provando solo per la fama”. Javier ha invece detto: “A me non frega nulla di commentare la loro situazione”, prima dell’intervento di Mattia: “Shaila ha bisogno di più autostima, ma Lorenzo non fa nulla per aiutarla”.

Mattia è tra l’altro certo che ritorneranno insieme, poi è arrivata anche Maria Teresa Ruta che ha esclamato: “Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Loro sotto le lenzuola hanno discusso solo per l’ipotetica gelosia di Chiara, è tutta una messa in scena per creare una dinamica. Tempo due giorni e tornano insieme“.