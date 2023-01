“Perché ho scelto lui”. UeD, occhi puntati sul momento hot: “Si mettono insieme”

È tempo di sfilate a Uomini e Donne. La puntata di mercoledì 25 gennaio è stata caratterizzata della sfilata delle donne a tema “Stasera poker di seduzione”. Si esibisce anche Roberta Di Padua, una delle dame più conosciute del dating show che in tanti appuntamenti del programma condotto da Maria De Filippi è stata protagonista. La dama di Cassino sceglie un vestito nero con balze e corpetto e fa il suo ingresso in studio sule note di una canzone di Mina.

Quindi chiede a Riccardo Guarnieri, uno dei cavalieri con cui è stata fidanzata in passato, di unirsi alla performance. Lo fa sedere su una poltrona, lo benda e inizia a imboccarlo con una patatina e una mozzarella. Terminata la sfilata fioccano i voti bassi per la dama e soprattutto si accende la polemica. Ad intervenire immediatamente sono Gianni Sperti e Tina Cipollari che chiedono alla dama il motivo di questo gesto.

Sfilata a UeD, Roberta Di Padua sceglie Riccardo Guarnieri

“Potevi prendere me nella sfilata, perché proprio Riccardo” afferma Sperti e aggiunge: “Qui gatta ci cova”. A questo punto, Roberta Di Padua cerca di giustificarsi: “Ho scelto lui perché è l’unico con il quale ho confidenza, gli altri non li conosco” poi sotto pressione degli opinionisti aggiunge: “Mai negato che mi piaccia esteticamente, siamo stati insieme”. La dama di Cassino aggiunge con il sorriso: “Era un momento artistico di televisione”. Il siparietto tra Roberta e Riccardo ha creato qualche momento di tensione a Uomini e Donne. Anche Armando Incarnato non ha gradito il gesto della dama e lo ha fatto notare.

“Non mi è piaciuto l’outfit, poi ho notato che più per presentarti per una sfilata ti sei presentata per una pagliacciata”, ha detto Incarnato il cui voto alla sfilata di Roberta Di Padua è stato 4. Il cavaliere napoletano continua: “Ti ti dovevi concentrare sulla sfilata, non nel creare altre situazioni che non appartengono alla sfilata. Mettici il vestito, mettici che ti sei preoccupata di fare la scenata ti ho dato quattro!”. A questo punto, visibilmente infastidita, interviene anche Gloria Nicoletti che sta frequentando da mesi Guarnieri: “Sai che non ce l’ho con te, c’è anche una simpatia ma… vorresti riprovarci con lui?”. La dama napoletana, però, smentisce: “No, è stato solo un momento di gioco”.

“E allora potevi prendere Gianni…”, dice ancora Gloria. “Ma non so se lo posso prendere Gianni – risponde Roberta Di Padua, che conclude in questo modo – Volevo giocare con Riccardo come abbiamo sempre giocato”. Quindi è nuovamente intervenuto Gianni Sperti: “Roberta non puoi far finta di non sapere che avremmo notato e sottolineato che hai scelto Riccardo. L’hai fatto di proposito perché sei intelligente affinché noi parlassimo di questo. A meno che non c’è tra i due qualcosa che non sappiamo”.