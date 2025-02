Grande Fratello, Helena può vincere questa edizione? Risponde un’ex gieffina. Negli ultimi giorni la modella brasiliana è diventata protagonista indiscussa all’interno della Casa. Fin dal suo rientro si sono creati due schieramenti, chi non piò vederla, guidati da Shaila e Lorenzo e gli altri che invece la sostengono. Con Zeudi Di Palma che ha fatto un passo indietro adesso Helena è libera di vivere la sua storia con Javier Martinez.

Anche se per qualcuno si tratta solo di strategia, è indubbio che la relazione con il pallavolista argentino sta dando una grande mano alla popolarità della brasiliana. Ma il rapporto è anche motivo di discussione, come gli Shailenzo hanno confermato. Adesso a parlare è un’ex concorrente del Grande Fratello, amica proprio di Helena: “Ecco come andrà a finire…”.

Carlotta Dell’Isola e le parole sull’amica Helena Prestes

A intervenire nel programma “Non succederà più” di Radio Radio è stata Carlotta Dell’Isola che ha detto: “Helena è una mia amica, una bella persona, ma non vincerà. Io sarei contenta se vincesse perché se lo merita. Lei è quello che vedete, non è costruita. Lei è quella delle reazioni spropositate anche nella vita vera però è una generosa, che da quando ha 15 anni pensa da sola a sé stessa”.

Carlotta ha poi parlato anche di altri concorrenti. In particolare si è soffermata su Jessica Morlacchi e Luca Calvani: “State voi con una che 24 ore su 24 vi chiama imbecille. Il gesto è eccessivo. Non mi piacciono gli sguardi che fa lei o le parole che escono dalla sua bocca. Luca a me è sempre piaciuto dal primo giorno. È sempre stato molto coerente”.

Infine Carlotta Dell’Isola ha detto la sua su Tommaso Franchi che nella Casa ha intrapreso una relazione con Mariavittoria Minghetti. Ebbene l’ex gieffina ha dichiarato che non le piacciono le persone che impongono cose alle altre. L’ex Temptation Island ha quindi affermato che vede Tommaso un po’ dittatore, mentre MaVi è molto diversa e più dolce.

