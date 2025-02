Chi si fosse perso le ultime dalla casa, al Grande Fratello ci sono stati grossi colpo di scena. Sopratutto sul fronte triangolo Helena-Zeudi-Javier. Il pallavolista sembrava sempre più vicino all’ex Miss Italia ma nelle ultime ore ha stravolto il triangolo amoroso con un’inaspettata vicinanza alla modella brasiliana. Per mesi non ha fatto altro che ripetere che la loro era solo un’amicizia ma la situazione adesso sembra essere cambiata, sono in molti a pensare che scatterà l’amore tra loro.

In tutto ciò, almeno per ora visto che le cose cambiano in attimi, Zeudi ha deciso di farsi da parte perché pensa che Helena e Javier sarebbero una bella coppia e lei si sente di troppo. Il pubblico del GF sta ovviamente sognando davanti alle immagini della complicità tra Helena e Javier, ma come mai questo cambio di rotta? Cosa c’è davvero sotto?

GF, tutta la verità di Javier: cosa lo lega ad Helena

A svelare tutta la verità è stato lo stesso Javier che analizzando il suo rapporto con la modella si è detto consapevole del fatto che le sue parole spesso non sono seguite dai fatti, perché continua a parlare di amicizia ma il rapporto visto da fuori fa pensare che sono tutto tranne che amici. Lui vorrebbe approfondire il problema perché è vero che con Helena c’è un’amicizia però non può fare a meno di chiedersi perché si lascia andare così tanto nei suoi confronti. Forse perché in fondo è quello che vuole.

A tu per tu con la sua amica Amanda Lecciso ha ribadito quanto detto poco prima ad Alfonso D’Apice: Javier ha capito che il rapporto che ha con Helena potrebbe derivare dalla mancanza che per molto tempo ha sentito di sua madre. Lui è sempre stato abituato a ‘proteggere’ la sua fidanzata o la ragazza che frequentava, un atteggiamento che lei ha nei suoi confronti, anche se si tratta di piccoli gesti.

“Per quanto sia lei che mi viene a cercare mi rendo conto che non ho la forza di chiederle di allontanarsi perché forse io voglio”, ha aggiunto Javier ammettendo di non essere coerente tra parole e fatti, ma “Helena si sta avvicinando sempre di più” e lo tocca in punti che gli piacciono.