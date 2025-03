Colpo di scena in arrivo al Grande Fratello. Come è spuntato fuori in queste ultime ore, Helena non dovrebbe uscire dal reality show nonostante sia in lizza per l’eliminazione insieme a Chiara e Stefania. E per spiegare tutto questo è stata tirata in mezzo anche Shaila. Dunque, la situazione è da seguire con la massima attenzione.

La rivelazione fatta all’esterno del Grande Fratello aprirebbe a nuovi scenari per Helena e anche Shaila. Svantaggiate sarebbero le altre due coinquiline, che dovrebbero lottare fino all’ultimo voto per provare a restare nella casa più spiata d’Itali e a sperare di raggiungere la finalissima.

Grande Fratello, perché Helena non deve uscire ora: cosa dicono anche su Shaila

Attraverso un messaggio postato sul social network X, un telespettatore del Grande Fratello ha fatto il punto della situazione su Helena e ha preanunciato cosa potrebbe accadere adesso nella trasmissione di Canale 5. Vediamo per quale ragione c’entrerebbe anche Shaila.

Questo utente ha scritto: “Ragazzi, non è il momento di eliminare Helena… Prima deve perdere la finale con Shaila“. Quindi, i fan della Gatta sperano che il percorso della brasiliana possa proseguire quasi fino alla fine, poi nello scontro decisivo dovrebbe essere l’ex velina di Striscia la Notizia ad estrometterla dal gioco.

Capiremo dall’esito del televoto di giovedì 13 marzo se queste previsioni saranno rispettate o se alla fine sarà proprio Helena ad abbandonare il GF per sempre.