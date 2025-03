Situazione esplosiva al Grande Fratello. Anche ore dopo la puntata in diretta di lunedì 10 marzo le polemiche non si sono placate, anzi, una lite è scoppiata tra Lorenzo, Mariavittoria e Jessica. Lui si è avvicinato alla fidanzata di Tommaso invitandola a parlare e a rivelargli qualcosa che continua a non dire. A quel punto la Morlacchi è intervenuta per difendere la coinquilina.

Sono nate quindi delle discussioni tra Lorenzo e le due ragazze, con Jessica che ha deciso di non indietreggiare e di continuare a prendere le parti di Mariavittoria. Nella casa del Grande Fratello il modello ha detto alla Minghetti: “Tu l’hai tirato fuori, dovresti prenderti la responsabilità di dirci chi è stato perché noi l’avremmo fatto”.

Leggi anche: “Vince il Grande Fratello e poi…”. Zeudi, le malelingue già a fare ipotesi sulla ex Miss Italia





Grande Fratello, Lorenzo contro Mariavittoria e Jessica: nuova lite in casa

Lorenzo è ormai convinto che Mariavittoria non si stia comportando come un’amica al Grande Fratello, visto che si sta tenendo un segreto che avrebbe dovuto svelare a Shaila. Ma Mavi è andata avanti per la sua strada: “Se me lo chiede Signorini parlo“. Poi è sopraggiunta anche Jessica, che ha attaccato Spolverato: “Già sul divano glielo hai chiesto, non te lo vuole dire per cui non chiedere. Decide Alfonso, non mettiamo in mezzo anche altre persone”.

Lorenzo ha invitato Jessica a non intromettersi, ma la cantante ha reagito subito: “Faccio come fate voi, è bello. Ti mancano Pulcinella e Arlecchino, poi hai finito le maschere Lollo“. Il modello ha accusato Mariavittoria di non essere in grado di difendersi da sola e le ha detto che vorrebbe parlare con lei, senza la presenza dell’altra inquilina. Lorenzo voleva sapere chi ha rivelato a Mavi della presunta intenzione del gieffino di creare un triangolo amoroso con Shaila e l’ex concorrente Emanuele.

Nessun chiarimento c’è stato al termine del litigio a tre, ma vedremo nelle prossime ore se ci saranno ulteriori confronti.