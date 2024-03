Nuova puntata del Grande Fratello e un nuovo addio. A lasciare per sempre il loft di Cinecittà è stato Marco Maddaloni, uscito la scorsa settimana a causa della scomparsa del suocero, il padre della moglie Romina. Un addio che ha commosso i coinquilini del reality show condotto da Alfonso Signorini, la giornalista Cesara Buonamici nella veste di opinionista e Rebecca Staffelli nella postazione social.

Dopo la morte del suocero Mario e l’uscita dalla casa del Grande Fratello, Marco Maddaloni ha fatto ritorno ma solo per salutare gli amici e abbandonare definitivamente il reality show. Una decisione molto sofferta ma che è stata necessaria per diversi motivi. Quando il concorrente era sparito, Paolo aveva confessato a Beatrice di aver sentito Marco parlare di contratto e scadenza.

Grande Fratello, perché Marco Maddaloni ha abbandonato la casa

“Voleva sapere informazioni sul contratto, voleva leggerlo”, aveva detto Paolo a Beatrice Luzzi. “Sono stanco, mi manca mia moglie, la mia famiglia. Non voglio mancare di rispetto a chi sta qui da più tempo di me, ma sinceramente sono arrivato. Mi manca il loro odore, voglio svegliarmi la mattina con loro. Che vi siete messi in testa? Quanto dura questo programma? Mi fa piacere che sta andando bene, però…” aveva detto Marco rivolgendosi a Alfonso Signorini.

Poi la notizia della morte del suocero arrivata nella casa del Grande Fratello e ieri il rientro giusto per salutare gli altri concorrenti e abbandonare definitivamente il gioco. “Vi chiedo scusa, sono andato via in fretta. Però mio suocero non c’è più, era il padre di Romina. La mia parte sportiva vorrebbe rimanere qui con voi, però era una persona importante per mia moglie e vorrei starle accanto. Non significa che vi ho abbandonato, ma devo stare con la mia famiglia. E poi l’ultimo miglio si fa sempre da soli”, ha detto commosso Marco agli amici.

“Per me è stato sempre come un secondo padre. Era la parte leggera della mia famiglia. Potevo parlare del Napoli, potevo fare i pranzi luculliani, potevo fare tante cose. Lui le ultime parole che mi ha detto, sono riuscito a salutarlo, sono state: ‘che ci fai qua? Torna dentro la Casa’”, ha spiegato ancora Marco, che nonostante il volere del suocero, ha deciso di tornare dalla famiglia. Marco Maddaloni ha spiegato il motivo che lo ha spinto a lasciare. La morte del suocero, ma anche la voglia di condividere questo doloroso momento insieme alla moglie Romina e di tornare vicino alla sua famiglia, come già aveva confessato una decina di giorni fa ad Alfonso Signorini.

Marco, ci sei mancato e continuerai a mancarci. ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/tKYCA9tMGG — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 4, 2024

“La mia parte sportiva vorrebbe anche continuare ad accompagnarvi in questo stupendo percorso. Però, è un momento importante per mia moglie, tra dieci anni parlerà sempre di suo padre. E io non mi voglio perdere quelle sue lacrime e quei suoi dolori. Voglio stare lì e condividerli con loro”, ha spiegato in lacrime Marco Maddaloni. Prima di lasciare i compagni di avventura, l’ex gieffino ha detto: “Questo non significa che vi sto abbandonando, è che devo andare dalla mia famiglia. Ve ne ho sempre parlato, adesso sarei un ipocrita se non facessi questo, quello che sento. Soffrirei a stare qui dentro. E poi l’ultimo miglio si fa sempre da solo”.