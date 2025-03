Helena e Javier stanno avendo non pochi problemi al Grande Fratello. Nelle ultime ore la tensione è aumentata soprattutto in seguito ad alcune immagini, fatte trasmettere da Alfonso Signorini nel corso della puntata in diretta. Poi in piena notte c’è stato un confronto tra i due gieffini e la situazione non è affatto migliorata.

Praticamente Lorenzo si è infastidito con Helena per una clip del Grande Fratello. Infatti, la sudamericana ha avuto maggiori rapporti con Lorenzo, visto che si sono scambiati delle parole. Cosa che ha fatto innervosire Martinez, che ha chiesto un momento di riflessione. Poi però lui e la Prestes si sono incontrati ed è successo di tutto.

Grande Fratello, scontro Helena-Javier: lei spegne ogni speranza

Helena ha troncato ogni speranza di Javier, infatti nel giardino del Grande Fratello c’è stato un confronto e lei ha detto in modo lapidario: “Non c’è un ritorno per me, stai esagerando. Ed è una cosa proprio mentale, non andiamo d’accordo. Sarà meglio per noi“. Dunque, è sembrata essere una rottura totale.

Javier ha risposto così in modo molto nervoso: “Va benissimo, sei libera di fare quello che hai sempre voluto“. Ma lei ha subito replicato: “Posso scommettere che tu sarai con qualcuno questa settimana, sei tu che vuoi fare questo”. E l’argentino ancora: “Pensi veramente che sto facendo tutto questo perché voglio stare con qualcuno?”. E Helena: “Penso che abbiamo commesso uno sbaglio”.

LEI che esordisce con 'non c'è ritorno per me' (quindi ha già quello in mente)

Helena: é una cosa proprio mentale, non andiamo d'accordo (dopo 5 mesi lo dici?) sarà meglio per noi😆

Io penso che abbiamo commesso uno sbaglio.😆#GrandeFratello pic.twitter.com/6ur5tNJ3gJ — Violett926 (@violett926) March 18, 2025

Javier ha aggiunto: “Perfetto, adesso sei libera di andare con chi vuoi. Pensi di non avermi ferito con quello che ho visto oggi?”. Ricongiungimenti non se ne intravedono, quindi tra lui e Helena potrebbe essere finita davvero. E il pubblico ha accusato che era già tutto programmato: “Lei incommentabile, preso la balla al balzo per liberarsene”.