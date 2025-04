Ha di nuovo scelto il silenzio social ma durante la finale del Grande Fratello Shaila ha parlato eccome. Invitata insieme agli altri ex concorrenti per scoprire e festeggiare il vincitore, la ballerina è tornata per un attimo dentro la casa che l’ha ospitata per più di sei mesi e ha praticamente fatto a pezzi tutto quello che ha costruito. In breve ha mollato Lorenzo, che è rimasto scioccato.

Pensava fosse uno scherzo, un pesce d’aprile, il modello. E invece era tutto vero. Shaila è rientrata per chiudere, per mettere fine a un amore che, come lei stessa ha definito, “non è sano”. Ha parlato di una “relazione tossica” e fatto anche accuse precise, con riferimento al comportamento di Lorenzo nella casa come “Se c’è qualcosa di cui mi pento è di averti chiesto scusa troppe volte” e “Sei ossessionato tu da Helena, non lei da te”.

GF, retroscena sulla finale: “Shaila è scappata dallo studio”

Lorenzo, come detto, è rimasto basito. Lo ha raccontato anche ad Alfonso Signorini una volta entrato in studio. Non si aspettava questa rottura. In queste ore però stanno emergendo dettagli su dettagli, retroscena dell’addio come i possibili motivi, i presunti accordi con la produzione e addirittura ipotetici schiaffi volati nel backstage.

Per ora, come detto all’inizio, Shaila non ha più commentato quanto espresso a Lorenzo in casa ma a quanto dicono durante la serata non ha vissuto bei momenti. Amedeo Venza ha scritto tra le Storie che non voleva rientrare in studio e che hanno dovuto convincerla, poi più tardi ha aggiunto un altro dettaglio. Sarebbe accaduto tutto dopo la fine della trasmissione, quasi alle 2.

Una fonte ha scritto all’esperto di gossip che l’ex velina di Striscia la Notizia sarebbe stata fischiata e raggiunta da cori tutt’altro che carini nei suoi confronti.“Eravamo nel pubblico della finale del GF e appena finito il programma, saranno state un quarto alle 2, Shaila è stata presa a fischi e urla con cori che dicevano ‘fuori fuori fuori’. Lei ha sbottato e a un certo punto è scappata dallo studio”. Non ci sono video perché i telefoni erano vietati, aggiunge la fonte di Venza, ma assicura che è stata “una scena spiacevole”.