Il colpo di scena è arrivato durante la finale del Grande Fratello: Shaila Gatta, ex velina e volto amatissimo del piccolo schermo, ha varcato di nuovo la porta rossa, ma questa volta non per una sorpresa romantica. Al contrario, è stata una vera e propria resa dei conti. Davanti alle telecamere e a milioni di spettatori, ha deciso di mettere fine alla sua storia con Lorenzo Spolverato, un amore che – come lei stessa ha definito – “non è sano”.

“Questa è la tua serata e non voglio dilungarmi”, ha esordito con voce tremante ma decisa, “ma per me è stata una settimana molto difficile”. Shaila ha raccontato di essere entrata nel reality con l’intento di riscoprirsi una donna libera, ma di essere poi ricaduta in dinamiche che lei stessa ha definito autodistruttive: “Hai cercato di allontanarmi da tutti. In questa settimana hai dimostrato un grande amore, ma in realtà mi sono sentita usata e poco amata”.

GF, Shaila e Lorenzo: spunta un accordo

Le sue parole hanno lasciato il pubblico senza fiato. “Ogni donna merita un amore sano – ha detto – e questo non lo è. L’amore vero è fatto di comprensione, compassione, tutela. E invece con te ho vissuto una relazione tossica”. Non sono mancate nemmeno accuse precise, con riferimento al comportamento di Lorenzo nella casa: “Se c’è qualcosa di cui mi pento è di averti chiesto scusa troppe volte”. Poi la stoccata finale: “Lorenzo, sei ossessionato tu da Helena, non lei da te”. Il riferimento è ovviamente a Helena Prestes, altra concorrente del programma, con cui Spolverato ha avuto una relazione complessa e discussa.

Lorenzo Spolverato è apparso visibilmente scosso ma sorprendentemente contenuto. Nessuna lacrima, nessun gesto eclatante, solo incredulità: “Pensavo fosse uno scherzo, un pesce d’aprile. Io sono qui da 200 giorni, fuori non so cosa sia successo. Lei è arrivata con un discorso già pronto… come se avesse parlato con amici e famiglia. In una settimana ha capito tutto questo?”. Le sue parole rivelano smarrimento, ma anche una distanza emotiva che potrebbe spiegare la fine di una relazione sempre più incrinata.

Se in televisione la rottura ha colpito per intensità e drammaticità, dietro le quinte si fanno strada indiscrezioni che raccontano una verità più complessa. Secondo la blogger Deianira Marzano, la rottura sarebbe legata anche a dinamiche professionali. Spolverato sarebbe finito nel mirino dei vertici televisivi per alcuni comportamenti ritenuti inadeguati, e Shaila – per proteggere la propria immagine e la sua carriera – avrebbe deciso di prendere le distanze. Grazia Sambruna, invece, ha svelato un retroscena ancora più acceso: tra i due ci sarebbe stato un confronto particolarmente duro, durante il quale Shaila avrebbe persino schiaffeggiato Lorenzo.

#GrandeFratello all’inizio del #gfvip avevo scritto qui quanto fosse ‘sgamata’ #shaila , quanto conoscesse il mondo dello spettacolo in onda e fuori onda.

Ho letto il suo discorso scritto con autore accanto (matematico) non credo a una parola. Credo che lei abbia visto la figura… — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) March 31, 2025

A rafforzare l’ipotesi di una decisione calcolata, è arrivato anche il commento di Gabriele Parpiglia, che ha dichiarato: “Quel discorso sembrava scritto da un autore del GF. Non credo sia tutto farina del suo sacco. Lei è molto più consapevole di quanto voglia far credere. Ha semplicemente salvato la faccia, e forse il portafoglio, dopo mesi di pessima immagine di coppia”.

Quel che è certo è che la coppia, ribattezzata sui social “Shailenzo”, non esiste più. E se da una parte c’è chi parla di liberazione, dall’altra resta il retrogusto amaro di una relazione che, sotto i riflettori, ha mostrato tutte le sue fragilità. Shaila ora guarda avanti, con l’obiettivo di ricostruirsi come donna e come professionista. E Lorenzo? Forse il tempo gli permetterà di comprendere davvero ciò che è andato storto.