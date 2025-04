Dopo la finale del Grande Fratello, che lo ha visto chiudere al quarto posto, Lorenzo è uscito dagli studi del reality show e ha potuto incontrare le fan che lo stavano aspettando. E proprio in questa occasione si è registrato un momento molto curioso, visto che gli hanno consegnato una cosa tra le mani.

Lorenzo non si aspettava di avere questa reazione delle fan, anche perché non era a conoscenza di quanto gli hanno consegnato fuori dal Grande Fratello. C’è il video nel quale le Shailenzo lo hanno invitato a prendere visione di tutto e di farsi quindi un’idea migliore su tutto.

Lorenzo ha provato a farsi un’idea su quanto successo durante la finale del Grande Fratello, infatti come riportato dal sito Torresette, lui avrebbe domandato proprio alle fan se sapessero tutte le motivazioni che hanno spinto Shaila a lasciarlo così bruscamente. E a quel punto le sue ammiratrici gli hanno dato qualcosa.

Le Shailenzo avevano una chiavetta Usb che hanno subito fornito a Lorenzo, il quale potrà vedere tutto in questi giorni. All’interno della stessa ci sarebbe un bel po’ di materiale da visionare attentamente e che gli permetterà di capire meglio cosa è successo in questi ultimi giorni.

Giorni interi ad accusare pussycats e Federica di aver portato chiavette powerpoint pdf manipolatori seriali indovini giucas casella ecc per poi scoprire che con la complicità dei parenti il caro lallo si ritrova del materiale in camera da visionare

Sono esattamente come lui sksk pic.twitter.com/eRB9EloTQD