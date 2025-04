Retroscena clamoroso sul Grande Fratello e Shaila. L’ex concorrente avrebbe reagito molto male dopo il duro confronto con Lorenzo. Lei ha deciso di troncare i rapporti con l’ex fidanzato, in seguito a quanto visto una volta uscita dal reality show. Ha capito che quel legame non fosse sano e ha voluto farlo terminare.

Una situazione impensabile si sarebbe però registrata all’interno dello studio del Grande Fratello, mentre era in corso la diretta della finale. Ci sarebbero state non poche tensioni dietro le quinte con Shaila, con la produzione e probabilmente Alfonso Signorini al lavoro per stemperare gli animi.

Leggi anche: “Ora per lui si mette malissimo”. Grande Fratello, pesanti indiscrezioni su Lorenzo dopo la finale





Grande Fratello, caos dietro le quinte con Shaila: cosa ha fatto

Novella 2000 ha riportato alcune frasi di Shaila, dette a Lorenzo durante la comunicazione della sua volontà di lasciarlo: “Ho avuto la fortuna di uscire e di acquisire un po’ di lucidità su di me. Non mi capacito di come abbia potuto permetterti di trattarmi in un modo brutale, aggressivo. Hai fatto quasi completamente un gioco sulla mia persona, hai cercato di allontanarmi da tutti e me ne rammarico, ce l’ho tanto con me. Mi sono sentita molto usata, mi sono sentita poco amata, perché ho capito che qualsiasi donna merita un amore sano e questo non è un amore sano“. Ma c’è anche dell’altro.

Amedeo Venza è stato colui che ha saputo qualcosa su Shaila, un episodio che si sarebbe verificato lontano dai riflettori: “Live dagli studi: Shaila non vuole rientrare in studio! La stanno convincendo“. Successivamente è riapparsa seduta regolarmente con gli altri ex gieffini, quindi sarebbero stati in grado di calmarla e farle terminare la puntata.

Ma Shaila è sembrata sempre nervosa e triste, ogni volta che le telecamere del GF indugiavano su di lei. E vedremo se vorrà dire altro in questi giorni che verranno.