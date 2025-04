È passata una settimana dall’inizio di The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 che ha preso il posto del Grande Fratello di Alfonso Signorini. Alla guida c’è Ilary Blasi che accompagna otto coppie in questo viaggio fatto di convivenza e sfide e ha come obiettivo un montepremi gigante: un milione di euro. Tra le coppie più conosciute, sicuramente quella composta da Manila Nazzaro e Stefano Oradei.

Dopo la fine della lunga relazione con Lorenzo Amoruso, con cui aveva partecipato anche a Temptation Island Vip, l’ex Miss Italia aveva deciso di chiudere con l’ex calciatore della Fiorentina. In un’intervista a “Verissimo” aveva dichiarato di essersi sentita “prigioniera di una relazione tossica” e di aver deciso di voltare pagina per il proprio benessere.

Manila e Stefano a The Couple parlano del loro matrimonio

Poi l’incontro con Stefano a Ballando con le stelle e nel giro di pochi mesi sono arrivati i fiori d’arancio. Si sono sposati a maggio 2024 e dopo la cerimonia civile in Campidoglio si sono giurati amore eterno in una cerimonia da favola a Villa Miani a Roma.

E nella casa di The Couple, parlando con le sorelle Irma e Lucia Testa, hanno parlato proprio del loro matrimonio. Il ballerino lo ha definito “perfetto” ma ha anche aggiunto di non averci mai pensato prima di incontrare Manila. “Non ci ho mai pensato oggettivamente, sei già unito però consolida tremila cose”, ha detto in cucina.

Manila, Stefano e il loro matrimonio: “Noi cercavamo entrambi una favola” ♥️ #TheCouple pic.twitter.com/xpjJp1Wmnd — TheCoupleIt (@TheCoupleIt) April 12, 2025

“Noi cercavamo entrambi una favola”, lo ha interrotto la Nazzaro secondo cui il matrimonio è “anche un atto di coraggio”. “Non tutti hanno questo atto di responsabilità. Poi nel suo (di Oradei, ndr) caso, prendendo il pacchetto da tre…”, ha sottolineato parlando ovviamente anche dei suoi figli ormai adolescenti. E ancora: “Io prima di conoscere lui ero solo razionalità, l’istinto non sapevo neanche come si scrivesse. È arrivato lui e ha scardinato tutto”, ha aggiunto la ex Miss Italia.