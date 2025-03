Momento chiave al Grande Fratello per Lorenzo. Il finalista del reality show di Alfonso Signorini sta per ricevere una notizia importantissima dallo stesso conduttore, che nella serata del 10 marzo lo chiamerà e gli dirà tutto. Gli altri resteranno in silenzio ad assistere ad uno degli eventi più attesi dell’appuntamento in diretta.

Lorenzo non sa ancora nulla, ma il Grande Fratello avrebbe già preparato tutto in ogni minimo dettaglio. Il gieffino potrebbe emozionarsi non poco, visto che si tratterà di un avvenimento meraviglioso e che potrebbe stravolgergli in positivo queste ultime settimane nella casa.

Grande Fratello, sorpresa in arrivo per Lorenzo

Nelle anticipazioni emerse sul web, si è saputo cosa sta per accadere al Grande Fratello. Per Lorenzo ci sarà una sorpresa speciale, anche se non sarà l’unico protagonista della serata. Ad esempio si è saputo che Chiara dovrebbe incontrare il fratello gemello Stefano. Poi ci sarà la proclamazione della terza finalista e infine un giro di nomination.

La pagina X Tv Italiana ha scritto che “stasera al Grande Fratello sorpresa per Lorenzo Spolverato: incontrerà sua madre“. Non sappiamo cosa gli dirà la donna, ma certamente ci sarà un supporto morale da parte della mamma per spronarlo a dare i meglio di sé in vista della finale sempre più vicina.

Soltanto pochi giorni fa i fan di Lorenzo, insieme proprio a mamma Cristina, hanno inviato un messaggio aereo per Lorenzo: “Vi migliorate a vicenda”, in riferimento a Shaila.