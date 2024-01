Al Grande Fratello tempo di nuovo intervento per Mirko, che non è rimasto in silenzio davanti agli ultimi atteggiamenti di Garibaldi. In puntata la tensione si è alzata improvvisamente e tutti i telespettatori hanno seguito con grande attenzione quel confronto. Ciò che ha dichiarato l’ex fidanzato di Perla ha lasciato davvero tutti senza parole.

Dunque, nello studio del Grande Fratello Signorini ha fatto intervenire Mirko, il quale si è soffermato appunto su Garibaldi e a breve vi diremo tutto su ciò che ha detto. Intanto, c’è stato anche il rientro nella casa di Beatrice, ma non sono stati presi provvedimenti nei confronti di coloro che non avevano manifestato molta empatia perché il regolamento non sarebbe stato violato.

Grande Fratello, Mirko contro Garibaldi: cosa ha detto

L’accusa al Grande Fratello di Mirko nei riguardi di Garibaldi è stata molto chiara, infatti il primo ha tirato in ballo anche Perla e il comportamento di Giuseppe tenuto nei riguardi della ragazza. In rete quasi tutti si sono espressi dalla parte di Brunetti, prendendo le distanze dal bidello che ha fatto innervosire invece tantissimi utenti che stavano seguendo la trasmissione.

Durante lo scontro totale con Garibaldi, Mirko ha esclamato raccogliendo tanto consenso: “Per come sta andando stare fuori è un premio. Mi hai detto se non ci fossi tu ci proverei con Perla e lo stai facendo. Lui è un giocatore ed ha malizia, ecco perché si sta logorando dentro”. Poi c’è stato anche l’intervento di Beatrice ha detto la sua proprio su Garibaldi.

“se stasera quello che ha fatto vittorio nei confronti di monia lo avesse fatto garibaldi ci saremmo messi a ridere”



MIRKO ENDED IL BIDELLO #grandefratello



pic.twitter.com/ZAf5Rqiyvu — mel🍓 ~𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘦𝘳𝘢 ♡~ (@mestoasentimale) January 8, 2024

Bea ha esclamato: “Giuseppe lo disse all’inizio e fu Heidi ad aprirmi gli occhi che cercava di fare dinamiche, è una sua passione”. Poi Mirko ha concluso: “Nella scorsa puntata mi hai detto: ‘Sei geloso che io sono qui e tu sei lì?’ Per come sta andando ultimamente e per quello che vedo, stare qui è un premio”.