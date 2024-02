Tantissima emozione al Grande Fratello per Anita, che nonostante non abbia al suo fianco l’amico Garibaldi, ha ricevuto una comunicazione che riguardava entrambi. E lei ha voluto subito reagire positivamente anche per il gieffino. Quest’ultimo, se non dovessero esserci ulteriori problemi di salute, dovrebbe rientrare nei prossimi giorni. Ricordiamo che sono due i malori che lo hanno colpito a distanza di poche settimane.

Dopo un’iniziale preoccupazione del pubblico del Grande Fratello e di tutti gli altri concorrenti, in primis Anita, sono giunte rassicurazioni su Garibaldi anche da suo fratello Nicola. Il legame che si è instaurato tra i due giovani ha commosso tantissimi telespettatori. Le emozioni hanno raggiunto l’apice nel momento in cui è successo qualcosa nella giornata del 15 febbraio.

Grande Fratello, il gesto per Anita e Garibaldi. Lei ringrazia

Non poteva che dire grazie una delle protagoniste del Grande Fratello, infatti quando Anita si è accorta che il messaggio aereo coinvolgeva lei e Garibaldi, ha alzato lo sguardo al cielo ed è apparsa molto felice. Innanzitutto ha esclamato: “Ciao Peppe“, infatti ha voluto salutare il suo compagno di avventura. Poi ha ringraziato chi ha realizzato questo regalo bellissimo.

I fan di Anita e Garibaldi hanno scritto nello striscione trasportato dal velivolo: “L’amore vero ti salva. Anibaldi“. E la Olivieri ha risposto: “Grazie, sono contenta che voi abbiate capito i nostri discorsi e che l’amicizia possa essere tante cose, ma parte sempre dall’amore”. Infatti, Giuseppe aveva detto che tra di loro ci sarebbe una sorta di amore fraterno.

I fan che hanno condiviso il video sui social hanno ancora una volta augurato il meglio a Giuseppe Garibaldi, nella speranza che possa ritornare al più presto al GF e fare compagnia ad Anita e agli altri.