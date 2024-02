Grande Fratello, le polemiche non sono destinate a spegnersi. La puntata dal 14 febbraio ha segnato un nuovo punto di rottura tra le due anime della casa. Ieri, intanto, ha fatto il suo ritorno temporaneo Mirko Brunetti, un regalo di San Valentino a Perla da parte della produzione. “Finalmente potete stare un po’ insieme. Abbiamo concesso a Mirko la possibilità di fermarsi qualche giorno in casa così che possiate stare del tempo insieme”, ha detto Signorini con un sorriso sornione.

E la risposta di Brunetti non si è fatta attendere: “Vi ringrazio, sono contento. Quei confronti di 10 minuti portavano poco, è bello e giusto rimettere le cose al loro posto”. Ora resta da capire cosa succederà nei prossimi giorni, se il ravvicinamento sarà cementato o no. Di certo una frattura insanabile è quella tra Maddaloni e Beatrice.





Grande Fratello, Beatrice attacca Maddaloni: “Sei qui per i soldi”

Beatrice che ieri ha colpito duro Marco dicendo: “Nomino Maddaloni perché lo reputo una persona che è entrata qui da giocatore e lo ha detto anche lui apertamente che è venuto qui per giocare e per i soldi”. Davanti a queste dichiarazioni il judoka non poteva restare in silenzio, e non l’ha fatto: “Io ho sempre detto che stiamo lavorando, perché non stiamo qui dentro gratis”.

E ancora: “Ma ho anche detto che in caso di vittoria avrei dato una parte in beneficenza ad Alex, per la sua causa contro il doping, mentre il resto l’avrei dato a uno dei ragazzi che fosse arrivato più in alto con me. Ho sempre detto questo e te lo sottoscrivo. Questa è una calunnia bella e buona”, ha concluso Maddaloni. Il pubblico, da parte sua, ha già deciso da che parte stare.

Da quella di Beatrice: “Bea una grande! Perla un esempio di ignoranza e di grettezza morale allo stato puro e Maddaloni dovrebbe ritornare a casa a prendere lezioni di fair play perché delle regole sul rispetto all’interno di un gruppo non ha capito nulla. Meno male che è anche un campione sportivo solo che per esserlo a pieno non sono sufficienti le medaglie serve molto di più”. E ancora: “La nomination dì beatrice per Maddaloni è assolutamente realistica. Ha fatto tutti i reality stesso copione stessa strategia non fa altro che parlare dì soldi penali da pagare, ok tutti li sono pagati ma lui è proprio schematizzato”.