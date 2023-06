Tanta paura e allo stesso tempo rabbia per tutti coloro che sono stati presenti allo show, in cui era protagonista anche Raimondo Todaro. E lui nelle scorse ore si è mostrato furioso, infatti ha deciso di scrivere un insulto nei confronti di colui che ha tentato di rovinare lo spettacolo. Si era creata una situazione molto seria e quindi per precauzione sono stati fatti tutti i dovuti controlli all’interno del teatro, dove c’era questo evento organizzato dalla Todaro Dance Academy.

Raimondo Todaro ha rischiato che saltasse tutto il suo lavoro, ma alla fine è riuscito ugualmente a raggiungere il suo obiettivo. Lui è apparso parecchio furioso sui social, infatti oltre a scrivere un insulto pesante nei confronti del responsabile della spiacevole situazione, ha anche fatto un gestaccio che ha fatto vedere nella sua Instagram story. E non sappiamo se ci saranno altre azioni che vorrà intraprendere a sua tutela.

Raimondo Todaro furioso, scatta l’insulto: “Pezzo di me***”

Insieme a Raimondo Todaro c’erano diversi ballerini del talent show Amici, come scritto dal sito Novella 2000. Ovvero Christian Stefanelli, Nunzio Stancampiano, Benedetta Vari, Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere. E tutti hanno temuto di non potersi esibire a causa di un allarme lanciato prima dello show. Si è poi rivelato falso e quindi il coreografo si è arrabbiato. Mai stato così furioso l’uomo, che ha anche scritto un insulto oltre ad aver fatto il dito medio.

Praticamente c’è chi ha rivelato che ci fosse la presenza di una bomba all’interno del teatro Metropolitan della città di Catania. Cosa non vera, come rivelato dallo stesso Todaro: “A quel pezzo di me*** che voleva rovinarci la serata con la caz*** della bomba in teatro! Ci hai procurato giusto 40 minuti di ritardo, mi dispiace per quei ragazzi che non sono riusciti a fare la foto”. Preoccupazione, ma nessuna conseguenza per il finto ordigno.

Quindi, nessuna preoccupazione concreta ma solo qualche mitomane che ha deciso di farsi notare tentando di far rinviare o annullare lo spettacolo di Raimondo Todaro, che invece è regolarmente andato in scena.