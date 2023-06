Ballando con le stelle, arriva la decisione ufficiale di Milly Carlucci su Raimondo Todaro dopo la notizia che il ballerino sarebbe sempre più lontano da Amici per una presunta lite con Maria De Filippi. Milly ha rivelato la verità sul prossimo futuro. Prima però ha toccato un argomento che ha fatto molto discutere in tempi passati: la sospensione del televoto. Spiega come: “La votazione social viene pubblicata da sempre sul nostro account alla fine del programma. Il controllo viene effettuato da un notaio e da un’azienda specializzata che controlla i flussi dei voti”.

“Quando vengono notati dei flussi anomali, l’azienda, dopo aver verificato la provenienza, li esclude dal conteggio. Noi siamo molto scrupolosi anche a livello di politica aziendale ma è bene precisare che da noi non si vince nulla se non una coppa. Tra l’altro il pubblico in questo modo non spende soldi. Abbiamo abolito alcuni fa il televoto proprio per andare incontro alle persone che vivono già in difficoltà economiche”.





Ballando con le stelle, Milly Carlucci dice no a Raimondo Todaro

Poi ha parlato della giuria, spiegando che al momento è ancora tutto è top secret. Quindi è passato alla questione Todaro su cui, nei giorni scorsi, è emersa la presunta verità sulle ragioni della lite con Maria De Filippi. A rilanciare la bomba il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti che spiega come: “Maria lo giudicherebbe “presuntuoso e di fare troppe dietrologie e insinuazioni”.

Todaro e la De Filippi avrebbero avuto un’accesa discussione durante la puntata di Amici andata in onda sabato 9 aprile. Todaro si sarebbe scaldato nel corso di una discussione con Rudy Zerbi. Discussione che avrebbe fatto innervosire anche la stessa conduttrice”. Da Raimondo Todaro nessuna dichiarazione e, in più, la porta in faccia da Milly Carlucci.

Milly ha raccontato di avere letto che l’ipotesi del ritorno di Todaro sta circolando. E ha risposto in maniera secca: “Mi ha fatto sorridere”, risponde la Carlucci, senza però aggiungere altro. Sembra che dietro ci sia un motivo preciso: Milly non vorrebbe né irritare Maria De Filippi (con la quale ha ottimi rapporti). Ma non solo: non si sarebbe dimenticata di come Todaro ha lasciato, due piedi, lo show quando ha ricevuto la chiamata di Mediaste. Sono in molto a pensare che non ci sia altro da aggiungere: la conduttrice sembra infatti stroncare e il rumor che vede Raimondo tornare nel cast del talent di Rai 1.