“L’ha morsa, aiutatela”. Paura per Luciana Littizzetto, succede tutto durante le ripresa di Che tempo che fa

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sono entrati in maniera ufficiale nella famiglia di Discovery stamani, 13 luglio, la presentazione ufficiale. “Oggi diamo il benvenuto a Fabio Fazio con tutta la sua squadra, che arriva in un’azienda solida che in questi anni è stata in grado di crescere e lanciare nuovi talenti e nuovi formati” ha detto il General Manager di Discovery, Alessandro Araimo. Parole alle quali hanno fatto seguito quelle di Fabio Fazio. “La libertà di essere contemporanei è il valore in cui ci siamo ritrovati con la squadra di Warner Bros Discovery”.

“Ecco il motivo per cui siamo qui con grande allegria”. Fazio che poi ha parlato del suo addio alla Rai. “Quando fai da tanti anni televisione, quello che tu porti ogni sera in scena, non è soltanto quello che sei quella sera lì, ma è tutto quello che c’è di te alle spalle, per quello che siamo noi che facciamo questo mestiere, ma anche, mi permetto dire, per la benevolenza del pubblico”.





“Che vede in noi tutti gli anni precedenti e lega noi, purtroppo per loro a volte, anche ad alcuni momenti di vita personale, come faccio a dire che è alle spalle la mia vita. L’ho detto quando sono andato via nell’ultima puntata, non sentirete mai una parola contro la Rai, ma non perché è il piatto dove ho mangiato, ma perché è il piatto che ho cucinato. La tv non si fa contro qualcuno, figuriamoci contro l’editore. Ma si fa per il pubblico”.

Durante la presentazione Fabio Fazio ha raccontato di attimi di pura. Nel dettaglio è stata Lucianina, come la chiama sempre Fazio, che ha rivelato che durante le riprese del promo è stata morsa da un ragno violino. Un momento davvero di panico, visto che l’animale è altamente velenoso. A quanto pare non è successo nulla di grave, ma possiamo immaginare i momenti di paura.

Per Luciana Littizzetto non sarà l’unico impegno, sarà giudice a Tu sì que vales, il programma Mediaset di Maria De Filippi. Luciana Littizzetto che, nel caso in cui dovesse accettare davvero il ruolo di giudice a Tu si que vales, non abbandonerà il progetto con Fabio Fazio lontano dalla Rai. La comica continuerà a lavorare al fianco di Fazio nella nuova edizione di Che Tempo Che Fa.