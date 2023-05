Tanta paura all’Isola dei Famosi 2023: un naufrago è stato colto da un malore improvviso e sono stati allertati subito i medici. A riportare la notizia è stato il sito Fanpage, che ha citato alcune dichiarazioni fatte da una persona che conosce molto bene il concorrente. Quindi, la notizia è arrivata al di fuori dell’Honduras, infatti non sono ancora state fornite informazioni dal programma. Quest’ultimo probabilmente farà il suo aggiornamento nelle prossime ore durante il daytime.

Intanto, però, c’è immediatamente stata ansia totale per le condizioni di questo protagonista dell’Isola dei Famosi. Il naufrago ha avuto un malore ed è stato soccorso dai sanitari, i quali lo hanno prelevato per sottoporlo ad accertamenti. Un suo amico ha rivelato cosa è accaduto nelle scorse ore e quale sia il suo stato di salute. Andiamo a vedere insieme chi è colui che si è sentito male e come sta attualmente.

Leggi anche: “È deciso”. Cristina Scuccia, notizia bomba: l’ha detto davanti alle telecamere. Cosa è successo all’Isola dei Famosi





Isola dei Famosi, naufrago colpito da un malore: intervengono i medici

In prima battuta fuori dall’Isola dei Famosi era stata riferita una notizia parziale su questo naufrago, colpito da questo malore inaspettato: “Secondo voci di corridoio è stato soccorso dai medici dell’Isola“. E successivamente c’è stata la conferma, ma fortunatamente ciò che è emerso di ora in ora ha rasserenato gli animi del pubblico. Non ci sarebbero state conseguenze gravi per lui, anche se ovviamente dovrà presumibilmente fare delle analisi per capire cosa ha avuto.

I medici sono dovuti intervenire per prestare le cure del caso a Paolo Noise, come affermato dall’amico e collega de Lo Zoo di Radio 105, Fabio Alesi: “Non vi preoccupate, non è niente di grave. Paolo ha avuto un piccolo malore, che ci sta dopo questi giorni in cui crepa di fame e viene mangiato dai paguri. Non è nulla di preoccupante, è semplicemente un malore dovuto alla fatica. Stiamo aspettando che arrivi la pillola quotidiana di Marco per sapere esattamente come sta Paolo“.

Infine, Alesi ha detto: “Sapremo cosa gli è successo e quando rientrerà, come vanno le cose”. Allo stato attuale non è dato sapere se rischia di ritirarsi dal reality o meno. Tutto sarà molto più chiaro tra qualche ora, quando arriveranno annunci definitivi.