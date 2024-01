“Ho paura, penso mi voglia uccidere”. Beatrice Luzzi choc al Grande Fratello. La frase che lascia tutti senza fiato. È succedo durante l’ultima diretta del reality show di Canale 5. Tutto è iniziato da questo terribile confronto tra Bea e Perla Vatiero. La questione era l’accusa rivolta a Perla di essere egoista e di pensare solo a se stessa. “Non sembra naturale per lei pensare alla comunità o lavare i piatti quando sono sporchi”.

Perla chiaramente ha respinto queste affermazioni, apparentemente dimenticando che erano le stesse parole usate dal suo fidanzato, Mirko Brunetti, per descriverla durante Temptation Island. “Perla fa l’1% di quello che la mamma fa in una settimana. Ma a livello di approccio mentale alle cose. Questo perché ha avuto i genitori che erano così, che l’hanno sempre imboccata con il cucchiaino, l’hanno viziata, capito?”.





Le cose poi non si sono placate e piano piano la tensione tra le due è aumentata. Ed è proprio durante un fuori onda che Beatrice Luzzi, parlando con Anita Olivieri e Rosy Chin, ha fatto una dichiarazione davvero davvero forte: “Ho l’impressione [che Perla, ndr] mi possa uccidere. Avete visto come mi ha aggredito? Una violenza e una cattiveria esagerata. Io ho paura”.

E tra Perla e Beatrice è tempo di un faccia a faccia diretto! 💥 #GrandeFratello pic.twitter.com/tU1SXusqCs — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 23, 2024

Le sue parole chiaramente hanno fatto solo sorridere, ma anche molto arrabbiare sia dentro la casa che il publico. E c’è da dire poi che Signorini decide di scherzarci su e dice a Perla: “Ti chiami Vatiero di cognome? Ma io con questo nome Perla Vatiero ci faccio dieci puntate di Gomorra!”. In ogni caso, l’atteggiamento di Perla Vatiero è stato criticato da molti, sia dentro che fuori dalla casa del Grande Fratello.

Durante l’episodio di ieri sera sono stati trasmessi dei filmati in cui la gieffina, parlando di Stefano, ha detto: “Lo rovino! Gli do due settimane di vita qui dentro”. Parole simili a quelle che la Vatiero ha riservato a Beatrice: “Quella la liquido subito. Vuole una questione con me? Che venga, io sono pronta”. Insomma, Perla si sta scavano la fossa da sola e si è messa contro la protagonista e probabile vincitrice di questa edizione… mossa furba?

