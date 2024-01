Grande Fratello 2023, la vip della televisione prende le sue difese. Nelle ultime ore il pubblico italiano ha assistito a continui colpi di scena. E anche ad accesi confronti, proprio come quello avvenuto tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Poi anche lo sfogo dell’ex Temptation Island a Greta Rossetti. Insomma, la situazione in casa si accende e adesso anche la vip rompe il silenzio sulla vicenda.

Rita Dalla Chiesa contro Perla Vatiero. “Con me ha sbagliato, più mi dici una cosa e più non la faccio. A me non interessa, ho la vita mia e sono serena. Ho le mie mancanze, sono due mesi, ti iniziano a colpire quando sei debole“, ha ammesso Perla Vatiero parlando di quanto accaduto con Bea in compagnia di Greta Rossetti.

Leggi anche: “Cosa mi vuole fare Beatrice”. Grande Fratello, per Perla è allarme rosso: corre da Greta





Rita Dalla Chiesa contro Perla Vatiero dopo l’accesa lite con Beatrice Luzzi

“Io non ho niente da fare, in qualche modo li devo passare questi due mesi, stuzzicami“. Greta dal canto suo ha dato ragione a Perla. ma sono tutti d’accordo con lei? Assolutamente no e a farsi sentire è stata Rita Dalla Chiesa, che ha condiviso sui social il suo pensiero a riguardo.

“Pessimi messaggi che stanno arrivando da una ragazzina stasera al GF. E il mio zapping si ferma qui. Comunque sempre dalla parte di Beatrice”, sono state le parole di Rita Dalla Chiesa che ha dunque preso una posizione a favore di Beatrice Luzzi. I fan si sono trovati d’accordo con il pensiero dell’ex conduttrice di Forum.

E tra Perla e Beatrice è tempo di un faccia a faccia diretto! 💥 #GrandeFratello pic.twitter.com/tU1SXusqCs — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 23, 2024

Pessimi messaggi che stanno arrivando da una ragazzina stasera al #gf . E il mio zapping si ferma qui. Comunque sempre dalla parte di @bealuzzifanpage — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) January 23, 2024

“Mi sento sotto una mitragliatrice. Con Perla è cominciato per gioco, e la cosa mi faceva anche ridere, ci giocavo su. Poi mi sono accorta che lei dà per scontato che gli altri siano a suo servizio. Lei fa molto poco in casa. Ha portato qui dei modi da boss”, sono state le parole di Bea espresse a riguardo dello scontro con Perla. “Io non sono qui per fare la guerra. Il percorso è personale, a me non importa vincere. Ho 25 anni, devo crescere e migliorare”, la replica della Vatiero.