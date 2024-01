Nei giorni scorsi c’è stata una britta lite al Grande Fratello che ha visto coinvolti Perla e Stefano. I modi della concorrente non sono piaciuti a tutti e tra questi Federico Massaro ha voluto commentare l’accaduto con Paolo: “Te lo assicuro che ha avuto un atteggiamento che non era bello. Ero presente e per questo te lo sto dicendo. Aveva il piede messo vicino a lui e la faccia tutta spostata in avanti”.

“Quello è proprio un comportamento che non si dovrebbe mai avere qui o fuori. Io ero lì e ho visto. Stefano era seduto e io ero lì e lei gli era proprio davanti. Lei urlava stando in piedi, con il piede sopra… quindi sai, anche lui si è calmato, ha cercato di calmare i toni. Perla ha un carattere troppo forte, però deve cercare di controllarsi”, ha rivelato uno sconcertato Federico.

Grande Fratello, Perla smaschera Sergio e Stefano ma è un massacro

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda martedì 13 gennaio c’ stato un nuovo scontro tra i due coinquilini e Perla ha preso la palla al balzo durante la diretta per smascherare Stefano e Sergio i due concorrenti entrati per ultimi dentro la casa. A commentare il fatto anche Alfonso Signorini, il quale si è detto infastidito dal comportamento di Stefano Miele, cosa per cui è stato molto criticato dal pubblico del reality.

Durante la diretta, Perla ha smascherato Stefano e Sergio, avvisandoli di aver sentito delle cose durante la notte: “Quando siete in camera fate attenzione, – ha esordito la Vatiero – perché ci sono persone che magari dormono e vi possono sentire. Ho sentito Stefano che diceva a Sergio: ‘Comunque sta andando tutto come volevamo, bravo continua così. Sta succedendo tutto ciò che volevamo’. Il gioco dunque sta andando come loro volevano”.

Presi alla sprovvista dalle parole di Perla, Stefano Miele che Sergio D’Ottavi hanno smentito tutto. Il pubblico ha però contestato il comportamento di Perla e molti sono convinti abbia fatto questa uscita solo per creare una dinamica: “All’improvviso non le sembra vero che è riuscita a creare una dinamica senza Mirko, lei e quel sorrisino. È venuta fuori chi è”, “Lei con questo tono da donna vissuta che crede di fare lo scoop del secolo quanto è ridicola?”, “Perla hai mangiato pane e veleno stasera?? Patetica, antipatica scendi dal piedistallo perché stai facendo delle belle figure di merda!”, scrivono infatti su Twitter.