“‘Oddio, ma che fai”. Brutto incidente nella casa del Grande Fratello per una delle concorrenti. La gieffina è stata travolta da un altro inquilino durante un gioco organizzato dalla produzione e poi è finita a terra. L’impatto tra i due è stato piuttosto violento. Anche per la differenza di stazza fisica. Gli altri concorrenti, che erano lì vicino, hanno avuto un grosso spavento.

L’incidente è avvenuto durante un momento di svago generale. Come noto, il reality show di Canale 5 si avvia verso la conclusione e dentro la casa la stanchezza si fa sentire. Proprio per questo, la produzione aveva organizzato un pomeriggio di giochi per mantenere i concorrenti attivi. Da alcuni giorni, i telespettatori hanno notato che il clima all’interno della casa è molto meno movimentato del solito.

“Ma che fai”. Paura al Grande Fratello, Maria Teresa travolta da Tommaso finisce a terra

I concorrenti erano tutti radunati in salotto e suddivisi in due squadre. Il gioco consisteva nell’indovinare alcune canzoni, ma prima bisognava riuscire a prendere un oggetto, arrivando prima degli altri. Un po’ come il gioco della bandiera: il primo che prendeva la bandiera poteva dare la risposta.

Durante il gioco, nel fervore della competizione, c’è stato uno scontro tra Tommaso Franchi e Maria Teresa Ruta, che appartenevano a due squadre diverse. I due sono arrivati praticamente insieme alla bandiera, correndo. Poi il patatrac: Maria Teresa è stata travolta dall’idraulico. L’impatto è stato così forte che la Ruta è volata letteralmente a terra. Tra i due c’è anche una notevole differenza fisica. La prima è piccola e minuta, il secondo alto e muscolo. “L’ha ammazzata, oddio!” è stato il commento di Mattia Fumagalli, sconvolto da quello che aveva appena visto.

Poco distanti da Maria Teresa c’erano Zuedi, Amanda, Giglio, Javier e Chiara. Le due donne si sono portate le mani alla bocca, mentre il pallavolista argentino si è subito mosso verso la concorrente a terra per accertarsi delle sue condizioni. Nel frattempo, sopra Maria Teresa c’era Tommaso, che sembrava averla placcata. Dopo un po’, Maria Teresa ha cominciato a urlare: “Arbitro di mischia, non vale!” cercando di scherzare, come se si fosse trattato di un fallo da rugby. Tommaso intanto provava a scusarsi: “Perdonami, perdonami”.

Poi Maria Teresa si è rialzata, dolorante. La scena ha suscitato spavento ma anche un po’ di ilarità sui social. Alcuni utenti hanno ironizzato sul fatto che Maria Teresa fosse accusata di essere una ‘stalker’ di Tommaso, in quanto lo segue in ogni angolo della casa. Per una volta, però, i ruoli sembrano essersi invertiti.