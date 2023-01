Patrizia Rossetti, la verità dopo l’addio al GF Vip 7. L’ormai ex gieffina è un fiume in piena e nel corso della sua ospitata nel salotto televisivo di Verissimo avrebbe messo nero su bianco i motivi che avrebbero spinto alla decisione di abbandonare il programma condotto da Alfonso Signorini.

La verità di Patrizia Rossetti dopo l’addio al GF Vip 7. Una decisione presa per un motivo ben preciso che Patrizia ha deciso di rivelare davanti alle telecamere di Verissimo sperando di fare chiarezza una volta per tutte: “Sono stata 15 giorni che stavo male, dolori alle gambe, che non passavano mai, che stessi ferma o seduta”.

E ancora: “Ci ho provato a riposarmi e poi non potevo non vivermi la Casa. E quindi è andata così. Il mio medico ha detto che sicuramente è un problema di post-Covid”. Da quanto affermato in tv durante la chiacchierata con Silvia Toffanin è dunque emerso che Patrizia Rossetti abbia lasciato il programma per motivi di salute. E riguardo la sua esperienza nel reality show non poteva che esprimere alcune considerazioni. (“Signori, è il caos”. Patrizia Rossetti, amara scoperta giorni dopo l’uscita dal GF Vip 7).

“Io l’ho sempre seguito il programma, avevo fatto i miei calcoli, ma non mi aspettavo le tante emozioni. Sei fuori dalla tua vita, dai tuoi affetti…è forte, all’inizio ci ho messo un po’ ad abituarmi. Perdi anche un po’ di memoria, non essendo abituata a leggere… Forse avrei dovuto dire le stesse cose, magari con il sorriso. Perché mi sono resa conto di essere seriosa, però molte volte facevo fatica a sorridere lì dentro”, ha detto Patrizia.

“E’ un percorso soffocante, vorresti essere capita e tante volte fanno di tutto per far finta di non capirti”. Amicizie che Patrizia spera di poter coltivare anche fuori dalla casa con Amaurys Perez, Antonella Fiordelisi, Alberto De Pisis e Charlie Gnocchi che accompagnano invece amicizie consolidate come quella con Emanuela Folliero, che Patrizia ha definito “la sorella che non ho”.

“Sono sempre stata da sola. Non è una grande paura, ma piccola. Ovvio che andando avanti con gli anni avrei voluto dei fratelli, delle sorelle. Ma ho degli amici straordinari che mi sono sempre vicini. E’ giusta un po’ di paura della solitudine. Mi ha delusa l’amore. L’amore è proprio così: si soffre e si ama. Avrei sperato fosse una cosa diversa, ma sono pronta a riaprire il mio cuore. Certo, con i piedi di piombo…sono stata molto ferita in passato. Ma credo che qualunque sia la persona che si possa avvicinare non gli farei mai pagare quello che hanno fatto a me”.