Patrizia Rossetti e l’amante del marito. Il volto di Rete 4 e regina delle televendite Mediaset è entrata al GF Vip 7 e si è già lasciata andare a delle confidenze molto intime. Sposata per 14 anni con Rudy Londoni, tecnico degli studi Mediaset, che ha sposato nel 2012.

“L’ho conosciuto durante una telepromozione. Era partito un filmato e la mia cagnolina Kylie (l’ho chiamata così in onore della Minogue) si era nascosta dietro la sua telecamera. Lui si è offerto subito di tenermela”, ha raccontato la concorrente del GF Vip 7 parlando di come ha conosciuto l’ex marito. Il matrimonio di Rudy Londoni e Patrizia Rossetti è finito nel 2019, proprio a causa di un tradimento che Patrizia Rossetti ha scoperto casualmente.

Patrizia Rossetti e l’amante del marito: chi è

Patrizia Rosetti ha spiegato di aver subito le “corna” da lui, di averlo colto in flagrante con una donna che lei conosceva da oltre trent’anni ma i problemi erano già arrivati: “I problemi c’erano già quando sono partita per Pechino Express, poi al mio ritorno la situazione è precipitata. Era un po’ di tempo che cercavo di capire se potevamo andare avanti insieme, ma alla fine ho deciso che fosse il caso di mettere la parola fine al nostro matrimonio”, aveva raccontato a DiPiù.

Al GF Vip Patrizia Rossetti ha parlato dell’amante del marito. “L’ho beccato sul colpo proprio. L’ho perdonato due volte, alla terza basta, il lupo perde il pelo ma non il vizio..”. E sull’identità della donna che l’ha tradita, stretto riserbo, ma si sa che era un’amica: “Lei è del mio stesso ambiente di lavoro. Il mio ambiente di lavoro certo! Non era mia amica, ma la conoscevo bene da 30 anni. Sì è successo davvero e ho detto basta. Io li ho affrontati tutti e due. Li ho beccati sul fatto giuro. Gli ho fatto una sorpresa e l’ho trovato con lei”.

In queste pre Patrizia Rossetti è tornata a parlare dell’amante del marito rivelando qualche dettaglio in più: “Lavora dietro le quinte Mediaset e la chiamano frigorifero campeggio. Io per infedeltà ho chiuso un matrimonio di 14 anni. Lui non mi ha mai tradito con un uomo. Se fosse sarebbe stato peggio. Perché è un doppio tradimento. Significa che mi hai mentito anche sul tuo orientamento e allora non transigo. Però questo non è successo”.

Del caso si è occupata anche Barbara D’Urso e l’ospite Samantha De Grenet ha rivelato che la donna è bionda e lavora come barista a Mediaset: “Lei lo ha beccato proprio sul fatto con questa signora bionda mesciata. Che pare lavori all’interno di Mediaset come barista. Questo lo ha detto lei non è che lo rivelo io. l’ho sentita io in diretta. L’ha dichiarato, ma non ha fatto nomi e cognomi. Ha detto che li ha visti e poi si è lasciata per questo”.