“Carlo Conti l’ha scartata”. Colpo di scena alla Rai, niente da fare per la storica vip della tv

Brutta notizia per Patrizia Pellegrino. L’attrice, showgirl e cantante di Torre Annunziata è stata una delle concorrente del Grande Fratello Vip 6. Durante il reality aveva legato in modo particolare con Miriana Trevisan. Di lei diceva: “La vedo in difficoltà perché ha troppi nemici nella Casa e non me ne capacito… Quella donna è una delizia, una persona vera e pulita”.

Tra le due era nato un bel legame: “Abbiamo un rapporto molto profondo. Entrambe abbiamo avuto un anno infelice. A lei hanno tolto l’utero per un problema, mentre a me hanno tolto un rene sette mesi fa per un tumore”. Giusto nella giornata di ieri, mercoledì 6 luglio, Patrizia Pellegrino ha voluto rispondere alle domande dei fan su Instagram. A chi, ad esempio, le chiede come faccia ad essere sempre sorridente, lei ha risposto: “Sorrido a te, a voi, alla vita”. Anche se l’ultima notizia non l’ha fatta sorridere davvero.





Patrizia Pellegrino, niente Tale e Quale Show

Negli ultimi giorni Carlo Conti e i suoi sono in fibrillazione per preparare al meglio la prossima edizione di Tale e Quale Show. Nel programma diversi vip assumono le sembianze di cantanti famosi e portano sul palco i loro pezzi. Ebbene recentemente alcuni ex gieffini sono stati contattati, ma hanno risposto tutti picche. Da Alex Belli a Katia Ricciarelli passando per Davide Silvestri sono arrivati secchi no. Anche Patrizia Pellegrino ha fatto il provino, ma a quanto pare le cose non sono andate per il verso giusto.

Un fan ha chiesto a Patrizia Pellegrino se l’avessero presa a Tale e Quale Show. E la showgirl ha risposto: “No, purtroppo no”. Dunque l’ex gieffina non sarà una concorrente della trasmissione condotta da Carlo Conti. L’attrice è stata infatti scartata ai provini, ma subito si è affrettata a precisare: “Ma incrociamo le dita per l’anno prossimo. Ritenterò. MAI FERMARSI”.

Anche altri vip hanno più volte tentato di entrare a Tale e Quale Show. Ad esempio, come riporta Biccy, Stefania Orlando ha dovuto affrontare diversi provini prima di essere presa. Patrizia Pellegrino ci riproverà l’anno prossimo, mentre per quanto riguarda la sua partecipazione ai reality l’attrice ha idee diverse. Su una nuova esperienza al GF Vip ha detto che non sarebbe contraria ma sicuramente servirà del tempo “Perché non è che si riprendono i personaggi ogni anno se no la gente si stufa”. Per quanto riguarda l’Isola invece: “No. Né con mia figli né senza. Un’esperienza troppo dura. Non ho più l’età… e ho un rene solo”.

