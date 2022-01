Soleil Sorge e Alex Belli sono stati senza dubbio due grandi protagonisti del GF Vip 6. L’attore di Centovetrine e l’influencer italoamericana hanno fin da subito instaurato un forte legame nella casa, legame diventato più ‘intimo’ nel corso dei mesi e ampiamente trattato durante le dirette del lunedì e venerdì.

A dicembre, durante l’ennesimo confronto con la moglie Delia Duran, l’attore non ha mantenuto le distanze di sicurezza previste per evitare contagi da Covid-19 ed è stato immediatamente squalificato dal gioco. Della storia tra Alex Belli e Soleil Sorge si è parlato in una diretta social di Ainett Stephen con alcuni dei vipponi usciti dal reality e Patrizia Pellegrino ha lanciato una vera e propria bomba.

GF Vip 6, Patrizia Pellegrino: la confessione di Alex Belli su Soleil Sorge

Come riporta Biccy, l’attore le avrebbe confessato che la storia con Soleil Sorge era organizzata. “Nella mia clip su Soleil avevo detto anche che era simpatica, ma hanno tagliato il primo pezzetto e hanno lasciato soltanto la seconda parte. Quando poi l’ho conosciuta lei è stata anche abbastanza carina con me, perché all’inizio è stata dura, poi è cambiata”, ha detto Patrizia Pellegrino.





“Una sera ci siamo messi a parlare io lei ed Alex e lui mi ha detto ‘sinceramente Patrizia non dovevi entrare attaccandoci così. Perché noi ti avremmo spiegato che tutta questa nostra vicenda è un po’ montata per la trasmissione’. Quindi mi hanno detto chiaro e tondo che tra loro c’era un rapporto per il programma. Per far in modo che lo show e clip potessero parlare di qualcosa che facesse sognare il pubblico e lo facesse appassionare”.

PATRIZIA PELLEGRINO

su ALEX E SOLEIL❗️



“è tutto montato solo per la trasmissione”



#GFVIP pic.twitter.com/8IM7RnS2Pb January 9, 2022

“Quando ho sentito questa cosa mi sono stranita e ho detto ‘scusate io non l’avevo capito’. Oddio perché sgancio sempre queste bombe, io non vorrei farlo e invece mannaggia”, ha concluso l’ex vippona scatenando la reazione di Ainett Stephen: “Oddio lo sai che hai appena sganciato una bomba in diretta? Amore viva la verità vediamola in questo modo tesoro“.