Alla fine è successo, al GF Vip è entrata Patrizia Mirigliani. È ora del confronto tanto atteso con Miriana Trevisan. Come saprete, l’ex volto di Non è la Rai si trova ad affrontare una vera e propria relazione con Nicola Pisu. Ma la mamma del giovane, ha condiviso una chiara frecciatina contro la showgirl. Signorini non ha perso tempo e ha fatto sapere a entrambi cosa stava appunto accadendo fuori. E, ovviamente, c’è stata un’altra svolta. La reazione di Patrizia Mirigliani ha portato la Trevisan a fare dei passi indietro. Non solo, gli altri coinquilini hanno cercato di far riflettere Nicola, ipotizzando che Patrizia potrebbe aver ragione ad avere dei dubbi su Miriana.

Patrizia Mirigliani precisa che non pensa assolutamente che suo figlio sia fesso, ma crede che sia “una persona straordinaria”. Gli fa presente che fuori è molto amato dal pubblico. Detto ciò, ci tiene a precisare che il messaggio da lei condiviso su Instagram “era un gioco”. Non vuole che qualcuno possa approfittare della sua bontà, ma sottolinea: “Non era un messaggio che era rivolto a nessuno in particolare”.

E ancora Patrizia Mirigliani: “Se tu sei felice, sei innamorato, senti dei sentimenti sono felice per te, perché riesci finalmente a trovarti”. La donna non vuole giudicare o criticare, ma d’istinto cerca di proteggere suo figlio da un’eventuale delusione. A questo punto, arriva in giardino anche la Trevisan, la quale ribadisce di essere stata sempre chiara: non è innamorata, però prova attrazione.





Si trova d’accordo con la Mirigliani sul fatto che, una volta usciti dal reality, la loro eventuale relazione potrebbe non funzionare. E Patrizia Mirigliani: “Ti dico che io non faccio commenti sull’età perché avendo avuto il padre di Nicola di 10 anni meno di me… Essendo una donna che lavora nel mondo delle donne, non giudico con questo tipo di aggressività”.

Poi Miriana: “Non voglio, visto quello che abbiamo passato, una delusione che in questo momento non gli farebbe bene”. Poco dopo Signorini da la parola ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La prima si dice sicura del fatto che i due dovrebbero viversi liberamente quello che potrebbe nascere tra loro nella Casa. Stessa opinione ha la moglie di Bonolis, che però trova comunque giusti di dubbi di Patrizia Mirigliani. È andata bene, alla fine.