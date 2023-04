Giovedì sera si è svolta la festa del reality show condotto da Alfonso Signorini arrivato alla settima edizione. Una edizione molto chiacchierata a causa del comportamento di molti concorrenti, ritenuto molto trash anche dall’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. A un mese dalla finale del GF Vip 7, infatti, le regole sono diventare ferree e ci sono state ben due squalifiche ‘eccellenti’: Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro.

A distanza di qualche settimana dalla finale del GF Vip, gli ex concorrenti si sono ritrovati a La Lanterna a Roma per festeggiare tutti insieme. Tra i presenti Milena Miconi, Giaele De Donà e Alberto De Pisis. Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia, Antonella Fioredelisi, Nicole Murgia, Ginevra Lamborghini, Luca Salatino.

Party GF Vip 7, i vipponi si sono lamentati del cibo: la notizia di Deianira Marzano

E ancora Oriana Marzoli, una delle favorite alla finale del GF Vip 7 ma che si è dovuta accontentare del secondo posto. Assenti Luca Onestini per motivi lavorativi e Antonino Spinalbese, che ha preferito restare a casa insieme alla figlia Luna Marì. Anche Giulia Salemi, la voce del popolo social, ha dato forfait per andare negli Stati Uniti per il festival Coachella.

Dopo la festa del GF Vip 7 sono ovviamente uscite delle indiscrezioni e una di queste è stata rivelata da Deianira Marzano. Sul suo account Instagram, l’influencer napoletana ed esperta di gossip, ha pubblicato lo screenshot di una chat in cui una ‘spia’ ha detto che alcuni vipponi si sono lamentati del party e soprattutto per il cibo.

Amedeo Venza, presente nella chat di gruppo di whatsapp, ha risposto a un messaggio audio: “In che senso? Non era arrangiato? No, vabbè volevano magnà?“. A questo punto la spia che avrebbe partecipato alla festa del GF Vip 7 scrive: “Ti rendi conto, non gli basta! Si aspettavano primo, secondo, terzo e dolce“. Sopra il commento di Deianira Marzano che riporterebbe le parole della fonte: “La nostra spia ci fa sapere che alcuni e concorrenti commentano la festa: ‘Che tirchi’”.