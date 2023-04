Antonella Fiordelisi, il dettaglio che non sfugge alla festa del GF Vip 7. Giovedì 13 aprile tutti i vipponi di questa ultima edizione – o quasi, perché per esempio Luca Onestini aveva già spiegato che non avrebbe potuto partecipare – si sono ritrovati a Roma. Il party è andato in scena a La Lanterna e grazie ai social anche il pubblico che ha seguito i concorrenti per tutti questi mesi ha in un certo senso partecipato.

Tutti tirati a lucido (alcune preparazioni e look erano già stati anticipati tra le Storie di Instagram delle protagoniste), si sono scatenati tra selfie, balli e brindisi. Ma a proposito di social non poteva sfuggire ai fan più attenti la ‘mossa’ di Antonella Fiordelisi, che nella Casa si è legata a Edoardo Donnamaria. Una relazione, questa, che sembra continuare alla grande anche fuori da Cinecittà.

Antonella Fiordelisi, cosa ha fatto alla festa del GF Vip 7

Ma Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non sono l’unica coppia nata in questa edizione. Ci sono – e ovviamente c’erano alla festa – anche Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Quest’ultimo ha di recente rivelato che con la sorella di Clizia l’amore va a gonfie vele. Sono diventati inseparabili dopo il reality.

C’è chi ci crede poco però e tra questi, appunto, anche Antonella Fiordelisi visto il like lasciato durante la festa del GF Vip 7. “La finta coppia stasera manco si [email protected] Beh, guardate i Donnalisi, loro sì che sono innamorati“, aggiungendo sul finale l’hashtag Incorvassi”. A questo tweet, evidentemente riferito alle poche immagini ‘di coppia’ alla festa, la fidanzata di Donnamaria ha messo un like e la cosa non è sfuggita agli utenti. Un gesto “imbarazzante” per qualcuno, come si legge nel repost sotto.

Eeee Antonella curati l’ossessione per i corvi deus mio perché vi giuro sta diventando imbarazzante.

Cioè ma può stare ad una festa e nel mentre mettere like contro altra gente? Che ridicola. pic.twitter.com/0OqY7QLmuG — Estanca 💐✨ (@ESTANCA2) April 13, 2023

Del resto Antonella aveva già espresso il suo parere sugli Incorvassi nella Casa: “Non litigheremo mai io e Edoardo – Ci sposeremo e faremo dei figli. Forse non avete capito. Ne faremo anche due di figli. Faremo tanti figli! Già lo facciamo tutte le notti pensa quanti figli faremo. Micol vai a farlo pure tu la notte che ne hai bisogno fidati! Vediamo fra me e Micol chi durerà di più (con il fidanzato) e farà più figli qua fuori, vedremo fra cinque anni!“.